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  4. 17 Nisan 2018 16:54

Coca Cola'dan yenilebilir şişeler geliyor !

Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, şirketin projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Coca Cola'dan yenilebilir şişeler geliyor !
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Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, şirketinin inovatif fikirlere önem verdiğini belirterek, "Dünyadaki ilk bitki şişesini yaptık. Şeker kamışı atığından oluşturulan şişeler üretmeyi başardık. Bu şirket içinde oluşturulan bir fikir değildi. Hindistan`da ortaklarımızdan biri söyledi bu fikri... Şu anda insanların içeceğini içip, paketini yiyebileceği bir şişe üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Global Girişimcilik Kongresi’nde (GEC18IST), kongrenin platform  başkanı Ali Sabancı’nın sorularını yanıtladı.

Coca Cola'nın 217 ülkede faaliyet gösteren 770 bin çalışanlı bir  şirket olduğunu hatırlatan Kent, "Çoklu global ve lokal bir işletmeyiz.  İnsanların kendilerini, kültürlerini en doğru şekilde tanıtabilmelerine olanak  sağlamak zorundayız." dedi.

Dünyada seyahat etmediği sadece 10 ülke kaldığını belirten Kent,  İstanbul’un çeşitlilik kültürü oluşturmak ve sorunlara çözüm geliştirmek için en  iyi adres olduğunu söyledi.

Girişimciliğin bir kültür meselesi olduğunu ifade eden Kent,  Hindistan’daki bir çözüm ortaklarından gelen projeyle şeker kamışından üretilen  kayısı şişesi yaptıklarını anlattı.

Kent, "Bugün tüketici manzarası hızla değişiyor. Yani dönüşüm geçiren  tüketiciye daha yakın durmamız gerekiyor. Tüketici daha fazla güçleniyor, daha  fazla seçenek istiyor. Pazarlama ve iletişim değişiyor. Kitle pazarlamasından  kişisel pazarlamaya dönüşüyor." diye konuştu.

"TRENDLERİN ÖNÜNDE HAREKET ETMENİZ GEREKİYOR" 

Muhtar Kent, Coca Cola'da inovasyon kültürü yaratmaya çalıştıklarını  ifade ederek, Coca Cola'nın 130 yıl önce Atlanta'da küçük bir şehirde kurulduğunu  hatırlattı.

Kent, şöyle devam etti:

"Coca-Cola, ilk at arabalarında ilk reklam yapan firmaydı. O yıllarda,  yani bundan 130 yıl önce at arabaları ile dağıtım yapıyordu. Daha sonra sinema ve  televizyonlarda reklam yapmaya başladı. Başarılı inovasyon yapmak için dünyadaki  tüketiciyi takip etmeniz gerekiyor ve başkalarını takip etmemeniz, o trendlerin  önünde hareket etmeniz gerekiyor. Sürekli olarak büyümeye çalışıyoruz.  Tüketicinin zevkleri sürekli değişiyor. O yüzden daha uzun vadeli değerler  yaratmanız gerekiyor.

Dünyadaki ilk bitki şişesini yaptık. Şeker kamışı atığından  oluşturulan şişeler üretmeyi başardık. Bu şirket içinde oluşturulan bir fikir  değildi. Hindistan'da ortaklarımızdan biri söyledi bu fikri... Biz de  Hindistan'da fon sağladığımız bir ortağımız sayesinde bu inovasyonu yaptık. Son  3-4 yılda 8 milyardan fazla bitkiden üretilmiş şişe oluşturduk ve bitkilerden  geri dönüştürülebilir şişeler üretmiş olduk. Şu anda insanların içeceğini içip,  paketini yiyebileceği bir şişe üzerinde çalışıyoruz."

Yarının inovasyoncularının küresel bir dünya görüşüne sahip olması  gerektiğini belirten Kent, "Eğer sizin küçük bir işletmeniz varsa ve bunu  büyütmeyi hedefliyorsanız insanları hayalinize inandırmanız gerekiyor." dedi.

"TEKNOLOJİ VE İNSAN BİRLİKTE EVRİM GEÇİRECEK" 

Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan  Boyner de yaptığı konuşmada, teknolojinin gelişmesiyle milyonlarca işin  otomasyona devredilmesinin gündemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve insan birlikte evrim geçirecek. Burada üzerinde durmamız  gereken nokta, bence buna bir kayıp olarak bakmamak gerekiyor. Yani sadece  insanların işsiz kalacağını düşünmemeliyiz. Çünkü otomasyon birçok noktada  verimlilik artışı sağlayacağından bir zenginlik oluşacak ve bu insanların elinde  kalacak."

"GENÇLERİN DIŞARIYA GİTMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ"

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen ise kongre  kapsamında "Gençlik ve İşin Geleceği" başlıklı bir sunum yaptı.

Göçmen, teknolojinin sadece dünyayı değiştirmekle kalmadığını,  insanların birbirleriyle ilişkisini de etkilediğini ifade ederek, "İnsan  kaynakları yönetim modelleri olarak bugün kullandığımız şeyler, bizim 2. Dünya  Savaşı’ndan bu yana ABD’den gördüğümüz modeller... Gelinen noktada, teknoloji  insanları değiştirirken insan kaynakları modellerini de değiştirmemiz gerekiyor."  dedi.

Gençliğin, artık 2 yıldan fazla aynı şirkette çalışanlara "dinozor"  dediğini dile getiren Göçmen, "İnsan kaynakları modellerimizi gözden geçirerek  yeni girişimlerle paydaş olmamız gerekiyor. Ülkemizde işsizlik yaşı 30’un altına  iniyor. Bu ülkenin güçlü yönlerini dikkate almalıyız, gençliğimize istediği  türden iş olanakları hazırlayabilmeliyiz.  Ülkemizde yetişen gençleri kaybetme  riskiyle karşı karşıyayız. Bu gençlerin dışarıya gitmesine izin vermemeliyiz.  Onları burada istihdam edebilmeliyiz." şeklinde konuştu.

"BAĞLANTILARIMIZIN VE BULUT ÇÖZÜMLERİMİZİN DAYANIKLI OLDUĞUNDAN EMİN  OLMALIYIZ" 

Kongrenin stratejik ortaklarından Koç Holding adına bir konuşma yapan  Arçelik İnovasyon Direktörü Erkan Duysal, yapay zekanın insan hayatının birçok  alanına müdahale edeceğini belirterek, "Bilgisayar mühendisleri ve kod yazanların  işlerini yapay zekaya kaptıracağı bir gelecekten söz ediyoruz. Yazılımları ve  verileri korumak için siber güvenlik hiç olmadığı kadar önem kazanacak.  Bağlantılarımızın ve bulut çözümlerimizin dayanıklı olduğundan emin olmalıyız."  ifadelerini kullandı.

Büyük şirketlerin, "bozucu etkilerden" korunabilmek ve bunlara doğru  şekilde eklemlenebilmek için start-up’larla iş birliklerini artırdıklarını  kaydeden Duysal, teknoparklar ve incubation merkezlerine yatırımlara  odaklandıklarını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de  Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirme noktasında son derece kararlı  olduğunu vurguladı.

TİM’in, ekosisteme katkı sunmayı sürdüreceğini ifade eden Büyükekşi,  "TİM olarak 2012 yılından bu yana Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerini  düzenliyoruz. Geçen yıl bu etkinliğimizin ismini Türkiye İnovasyon ve  Girişimcilik Haftası olarak değiştirdik ve dünyanın dört bir yanından  girişimcileri İstanbul’da ağırlıyoruz." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan  Yardımcısı Ender Yorgancılar ise Türkiye'de kamunun inovasyona desteğinin son  yıllarda artış gösterdiğini belirterek, TOBB'un 81 ilde girişimcilik  faaliyetlerini desteklediğini bildirdi.

AA

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