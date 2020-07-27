Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında fındık fiyatlarını da açıkladı. Buna göre, Giresun kalite kabuklu fındığın kilogram fiyatı 22,5 lira, Levant kalite kabuklu fındığın fiyatı ise 22 lira oldu.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:



"Fındık fiyatları sezon içinde 18 20 lira arasında seyir etmişti. Fındık ihraç fiyatının kg'da 5.8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Tabi bu rakamları bilmeyenler bilseler de anlamını kavramayanlar tamamen yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmak için uğraşıyor. Bu tür hezeyanları kenara bırakıyorum. Bizim yetki ve güç kaynağımız da milletimizdir. Yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık için toprak mahsulleri ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise kg'da 22 liradır. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kg başına 1 lira, alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak da yine kg başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kg'daki kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Yeni fındık hasat döneminin fındık üreticilerine hayırlı olmasını diliyorum. Her alanda üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."