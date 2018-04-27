Cumhuriyet tarihinin ilk şeker fabrikası satıldı

Şeker fabrikalarının özelleştirmesi devam ediyor.

Alpullu Şeker Fabrikası için en yüksek teklifi 150 milyon TL ile Binbir Gıda verdi.

Binbir Gıda Beşiktaş'ın eski yöneticisi Nevzat Demir'in şirketi. Binbir Gıda, daha önce özelleştirmeden Çamaltı Tuzlası'nı almıştı.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

Alpullu'nun temeli Aralık 1925 tarihinde atılmıştı. 11 ayda montajı tamamlanmıştı. 26 Kasım 1926 tarihinde fabrika işletmeye açılarak ilk Türk şekerini üretmişti.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Muş ve Kastamonu şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri de bugün gerçekleştirilecek.

Afyon Şeker Fabrikası ihalesinde kazanan belli oldu