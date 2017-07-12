Darbe girişimi gecesi 100 bin kişiye bu SMS gitti

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'yı "tarihin gördüğü en büyük ihanet hareketlerinden biri" olarak tanımladı.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasını, Türk milletinin huzurunu ve refahını hedef alan bir darbe girişimi yaşandığını ifade eden Terzioğlu, böylesine olağanüstü durumlarda haberleşme altyapısının hayati önem arz etmesi nedeniyle Turkcell'in teröristlerin ilk hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Terzioğlu, "Kimimiz alın teriyle, kimimiz el emeğiyle, kimimiz canı pahasına, kimimiz duasıyla bütün ekip canla başla çalışarak Türkiye’nin iletişiminin kesilmemesi için bu zorlu süreç boyunca görevimizi yaptık. Şunu gururla söyleyebilirim ki bu hain girişim karşısında en hızlı reaksiyonu gösteren şirket olduk, demokrasinin yanında yer alarak tavrımızı koyduk. Durumun ciddiyetini fark eden ve inisiyatif alarak ilk harekete geçen kurumlardan biri olmanın gururunu bugün de taşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Darbecilerin seslerini duyurmalarını engelledik"

Hain darbe bildirisinin yayınlandığı anlarda Turkcell TV+ platformunda bulunan ve darbecilerin işgal ederek propaganda mecrası haline getirdiği kanalları kapatarak seslerini duyurmalarını engellediklerini belirten Terzioğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, hain girişimin ilk saatlerinde Dalaman Havalimanı'nda yaptığı ancak ulusal basına yansımayan açıklamasından hareketle bir SMS metni oluşturduk. Konuşmanın bitiminden 20 dakika sonra 32 milyon müşterimize geçmeye başladık ve kısa sürede tüm müşterilerimize ilettik. Askercell üyesi ve TSK mensubu 100 bin müşterimize, yaşananın bir darbe girişimi olduğunu, bu girişime katılım yönünde üst amirlerden gelen telkinlerin 'kanunsuz emir' olduğunu, bu emri yerine getirmenin anayasal suç olduğunu bildirdik. Vatana ihanet içinde olan ve kaybetmeye mahkum bu girişime karşı devletin yanında yer almaları gerektiğini hatırlattık. Darbe girişimine katılan birçok asker, gerçeği SMS'ten öğrenip teslim oldu. Bu hain girişim süresince darbecilerden tarafımıza ulaşan tüm yasa dışı talepleri reddederek devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu açıkça beyan ettik."

Terzioğlu, darbecilerin ilk hedefleri arasında Turkcell'in Gebze’deki veri merkezinin bulunduğunu, buraya ulaşan darbecilerin Turkcell görevlilerinden iletişimi kesmelerini istediğini, çalışanların telefonlarına el koyduğunu ve iletişim şebekesini kapatmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.

"Olağanüst durumlarda destek vermeye devam edeceğiz"

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, bu illegal örgütün, devletin hayati mevkilerine sızarak Türkiye'nin maddi-manevi kaynaklarını sömürdüğü gibi, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden bir şirket olarak Turkcell'in de haklarını gasbetmek için türlü oyunlara başvurduğunu söyledi.

Terzioğlu, "Kamu çalışanı sıfatları ile görevlerini kötüye kullanan bu örgüt militanları, yine FETÖ/PDY mensubu avukatlara iş fırsatı yaratacak şekilde bizlere olmadık alanlarda akla sığmayacak müeyyideler uygulayıp cezalar kestiler. Bu hukuk ve demokrasi katillerinin gerçek amaçları bugün bakıldığında açıkça görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, "Her zaman söylediğimiz gibi 'Türkiye'nin teknolojide tüketen değil, üreten ülke olması' yolunda sektör olarak birlikte hareket ediyoruz ve edeceğiz. Sektörümüzün ve Türkiye'nin geleceğine inanarak yatırımlarımızla birlikte hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Turkcell olarak olağanüstü durumlarda müşterilerimizin her türlü acil iletişim ihtiyacını ücretsiz karşılayabilmeleri için destek vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.