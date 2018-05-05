Defacto da halka arzdan vazgeçti

Beymen’in ardından DeFacto da yeterli talebin oluşmaması sebebiyle halka arzdan vazgeçildiğini açıkladı. Beymen´in hisselerinin yüzde 100´üne sahip olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. dün KAP´a yaptığı açıklamada Beymen´in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurdu.

İLERİ TARİHE ERTELENDİ

DeFacto tarafından Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yapılan açıklamada, 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzın küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yeterli talebin oluşmaması dikkate alınarak, şirket yönetimi ve ortaklarınca daha ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere iptal edildiği ifade edildi.

Beymen'in halka arzı erteledi