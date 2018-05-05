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  4. 05 Mayıs 2018 10:31

Defacto da halka arzdan vazgeçti

Yeterli talebin oluşmaması nedeniyle Beymen'den sonra giyim markası DeFacto da halka arzı ileri bir tarihe erteledi.

Defacto da halka arzdan vazgeçti
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Beymen’in ardından DeFacto da yeterli talebin oluşmaması sebebiyle halka arzdan vazgeçildiğini açıkladı. Beymen´in hisselerinin yüzde 100´üne sahip olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. dün KAP´a yaptığı açıklamada Beymen´in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurdu.

İLERİ TARİHE ERTELENDİ

DeFacto tarafından Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yapılan açıklamada, 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzın küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yeterli talebin oluşmaması dikkate alınarak, şirket yönetimi ve ortaklarınca daha ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere iptal edildiği ifade edildi.

Beymen'in halka arzı ertelediBeymen'in halka arzı erteledi

 

defacto , beymen
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