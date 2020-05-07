DenizBank’a, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 175 milyon dolar kaynak

DenizBank, temin ettiği krediyi Haziran ayı içinde özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, küçük ve orta ölçekli belediyelerin finansmana erişimlerinin sağlanması ve gerçekleştirdiği ithalatı içeride tekrar üreterek ihracata dönüştüren firmalarımızın dış ticaret işlemlerinde kullandıracak.

Ateş: “KOBİ’mizin, üreticimizin yanında yer alıyor, Türkiye’nin yarınlarına katkı sağlıyoruz”

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şunları söyledi; “175 Milyon Dolarlık (1.25 Milyar TL) bu taze kaynağı ülkemize sağlamaktan ötürü çok mutluyuz. Her dönemde finans sektörüne doğru noktalarda, gereken olanakları sağlayan EBRD ile birlikte çalışarak ülkemizin can damarı olan KOBİ’lerimizin ve soframızdaki ekmeğimizi borçlu olduğumuz çiftçimizin, adeta ailelerinin bir ferdi gibi hep yanlarında olduk. Bu zorlu dönemde de maliyetlerini yönetmelerini sağlayacak ucuz ve uygun vadeli finansal çözümler üretmeyi milli bir görev addediyoruz. Kısa süre önce aynı anlayışla, TOBB iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Nefes Projesi ile önemli bir inisiyatif üstlendik. Aralık 2019’da da uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar ile rekor seviyedeki sendikasyon kredisini yine EBRD’nin de katkısını alarak sağladık. Koronavirüs salgının küresel ölçekte etkili olduğu bu zor günlerde her zaman olduğu gibi; çiftçimizin, KOBİ’mizin, yerel yönetimlerinizin ve gerçekleştirdiği ithalatı içeride tekrar üreterek ihracata dönüştüren ticaret erbabımızın yanında olma milli vazifesini, ifa etmeye devam edeceğiz.”

EBRD, zorlu zamanda finans sektörü ve ekonominin dayanıklılığını sağlamayı hedefliyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de sağlanan krediye ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye'de büyük bir yatırımcı olarak EBRD'nin hedefi, bu zorlu zamanlarda finansal sektörün ve bir bütün olarak ekonominin dayanıklılığını sağlamaktır” dedi.