Denizbank'ın satışında geri sayım başladı

Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı Lev Hasis, Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışının tamamlanması için, tarafların her birinin düzenleyici kurumlarından gerekli olan izinlerin alındığını doğruladı.

Hasis, satış anlaşması kapsamında Denizbank'ın hisselerin yüzde 99.85'inin Emirates NBD'ye devri için gereken işlemlerin ise bir ay içerisinde tamamlanmasını beklediğini kaydetti.

Sberbank, Denizbank'taki hisselerini Emirates NBD Bankası'na satmasını içeren anlaşmanın değerinin 14.6 milyar lirayı geçtiği tahmin ediliyor.

Rus bankası, Denizbank'ı Belçikalı grup Dexia'dan 2012'de satın almıştı.





