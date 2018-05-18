Denizlerin ''Teslası'' ortaya çıktı

Hollanda merkezli Port Liner isimli bir şirket, bu yıl sonbahar aylarında "tamamen elektrikli" konteynır sistemine geçen gemilerin ilk seferlerini yapacağını duyurdu. Doğaya zarar vermemek üzere "yeşil" kargo gemisi inşa ettiklerini belirten şirket, henüz piyasaya sürülmeden gaz emisyonu yapmayan bu gemilere büyük bir ilgi olduğunu duyurdu. Artık pek çok şirket yöneticisinin doğayı koruma taraftarı olduğunu ifade eden şirket, 15 adet ürettikleri gemilerin öncelikle Hollanda ve Belçika karasularında sefer yapacağını bildirdi.

425 TON TAŞIYABİLİYOR

Şimdiden "Denizin Tesla'sı" ismi verilen geminin 425 tona kadar yük taşıyabileceği belirtilirken, elektrik sistemi nedeniyle gemideki makine odasına gerek kalmadığı ve kargo için yüzde 8'lik daha fazla yer kazanıldığı kaydedildi. İlk seferlerin Antwerp, Amsterdam ve Rotterdam'dan mürettebatsız yapılması ve geminin Avrupa'daki kanallara rahatlıkla girebileceği ifade ediliyor.