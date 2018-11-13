Dev firmayı Hintliler mi alıyor ?

Kısa bir süre önce satışı için girişimlerde bulunulduğu haberleri gündeme gelen Türkiye'nin en önemli manyezit ve refrakter üreticisi Kümaş Manyezit'in, Hindistan'ın en önemli çimento üreticilerinden Dalmia Bharat Grubu dahil olmak üzere çeşitli gruplardan teklif aldığı belirtildi.

Dünya’nın, satın alma birleşme haberleri yapan Merger Market’ten aktardığı habere göre, geçtiğimiz günlerde Avusturya merkezli dünya refraktör ürünleri pazarı lideri RHI Magnesita’yı bünyesine katılan Dalmia Bharat, Yıldız Holding bünyesindeki Kümaş Manyezit’i satın alma sürecinin devam ettiğini doğruladı.

Haber kaynağı, Dalmia Bharat Grubu’nun pazar analizini neredeyse tamamlandığını ve yıl sonuna kadar bir anlaşma yapılabileceğini belirtiyor.

Kümaş Manyezit’in yüzde 51'i Yıldız Holding’in iştiraki Gözde Girişim, geri kalan yüzde 49'u ise direk Yıldız Holding’e ait.

Merger Market, aynı haberde Kümaş Manyezit’in yaklaşık 400 milyon euro (490 milyon dolar) değerinde olduğunu da belirtti.

Diğer yandan dünya çapında büyük bankalardan birinin yetkilisi Kümaş Manyezit'e Rusya'nın büyük gruplarından Magnezit Group'un da talep olduğunu ve satışı bitirecek iştaha ve kaynaklara sahip olduğunu belirtti.

ZENGİN MADEN REZERVİ

Kümaş Manyezit’in maden rezervi 77 milyon ton manyezit ve 50 milyon ton dolamitten oluşuyor.

Finansal raporuna göre Kümaş, 2017 yılında 160 milyon dolar ciro yapmış, 2017 ilk yarısında 2016 ilk yarısına göre yüzde 25 artışla 12,3 milyon dolar FAVÖK yaratmış. Hasılatının yarısından fazlası 60'tan fazla ülkeye yapılan ihracatlar sayesinde yurtdışı kaynaklardan geliyor.

Kümaş'ın satışı için yetkilendirilen danışmanlık şirketinin UNLU & Co olduğunu da belirten Merger Market, Gözde'nin Kümaş'ı 2012 yılında 285,50 milyon dolar karşılığında Türk Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) satın aldığını da belirtti.