Dev fitrmadan iflas erteleme başvurusu!

2018 yılında 9 milyar dolar ciro yapan Şili merkezli Güney Amerika’nın en büyük hava yolu şirketi LATAM Airlines iflas erteleme başvurusunda bulundu.

Reuters’ta yer alan habere göre firmanın Kolombiya, Ekvator, Şili, Peru ve ABD operasyonları için iflas erteleme başvurusu yapıldı.

Firmanın hissedarı olan Cuerto ve Amaro ailelerinin yanı sıra Katar Hava Yolları da 900 milyon dolara yakın finansman sağlayarak borçların bir kısmını döndürmek için kaynak ayırmıştı.

LATAM Airlines’tan yapılan açıklamada Arjantin Brezilya ve Paraguay’daki operasyonların devam edeceği açıklandı.

LATAM Airlines 2012 yılında Şili’deki LAN Hava Yolları ve Brezilya’daki TAM Hava Yolları’nın birleşmesi sonucunda kuruldu. Firmanın en büyük ikinci hissedarı ise ABD’li Delta Airlines. Şirkette 30 binin üzerinde çalışan bulunuyor.