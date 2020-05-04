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  4. 04 Mayıs 2020 12:02

Dış ticaret koronavirüs sonrası çakıldı! İnanılmaz düşüş

Koronavirüs etkisinin kuvvetli bir şekilde hissedildiği nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 gerileyerek 8,99 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret koronavirüs sonrası çakıldı! İnanılmaz düşüş
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Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada ekonomik aktivitenin sert bir şekilde yavaşladığı nisan ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 düşüşle 8,99 milyar dolar oldu.


Nisanda ithalat ise yüzde 28,31 artarak 12,96 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemine göre, dış ticaret açığı nisan ayında 3,97 milyar dolar oldu.

KORONAVİRÜS İHRACATTA DÜŞÜŞÜN ANA NEDENİ'

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dış ticaret rakamlarında yaşanan düşüşte koronavirüs etkisine vurgu yapıldı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

 "Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir.

Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur. "



 
 

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