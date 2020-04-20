Doğan Holding DMC’yi satıyor

Doğan Holding’den yapılan açıklamada yeni ortaklıkla ilgili 17 Nisan’da ön sözleşmenin imzalandığı ve gerekli kanuni işlemlere başlandığı belirtildi.

KAP’ta yer alan açıklamaya göre DMC, Doğan Holding’in dolaylı bağlı ortaklığı konumundaki DMC Invest B.V’nin iştiraki konumunda bulunuyor.

Açıklamaya göre, işlem sonrası oluşacak iştirak hisse satış kârı/zararı DMC Invest B.V. tarafından değerlendirilecek.

Doğan Holding’den yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; Believe Grubu, bağımsız sanatçıların ve yapım şirketlerinin ürünlerini dünya çapında yasal müzik platformlarında dağıtmalarını ve tanıtmalarını sağlamak için müzik ve internet uzmanları tarafından 2005 yılında Paris’te kuruldu.

Believe Grubu’nun 45 ülkede 1300’den fazla çalışanı bulunuyor.

2000 yılında kurulan müzik prodüksiyon ve dağıtım şirketi DMC ise birçok müzik şirketinin dijital ve fiziki dağıtımını yaparken, kendi bünyesinde de çeşitli sanatçı ve gruplarla çalışıyor.

TARKAN VE SEZEN AKSU DMC’DE

DMC ile çalışan sanatçılardan bazıları şöyle:

MFÖ, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Tarkan, Mor ve Ötesi, Kenan Doğulu, Funda Arar, Yüksek Sadakat, Bengü, Kalben, Ferhat Göçer, Gülben Ergen, Kargo, Mustafa Sandal, Mirkelam.