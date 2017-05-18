MHP'li eski isimler CHP'ye geçecek mi ?
MHP'li eski isimler CHP'ye geçecek mi ?
İşte Türkiye'de kalan PKK'lı sayısı...
İşte Türkiye'de kalan PKK'lı sayısı...
Kayyum atanan inşaat şirketleri için flaş açıklama
Kayyum atanan inşaat şirketleri için flaş açıklama
MEB açıkladı; gelecek dönem okullar ne zaman açılacak?
MEB açıkladı; gelecek dönem okullar ne zaman açılacak?
Derin Tarih dergisine toplatma kararı !
Derin Tarih dergisine toplatma kararı !
Diyanet İşleri Başkanı'ndan FETÖ iddiasına sert tepki
Diyanet İşleri Başkanı'ndan FETÖ iddiasına sert tepki
CHP’li vekile yaka-paça müdahale
CHP’li vekile yaka-paça müdahale
Bakanlık tek tek açıkladı ! 1.555 personel alınacak
Bakanlık tek tek açıkladı ! 1.555 personel alınacak
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 18 Mayıs 2017 20:37

Domates 80 kuruşa kadar düştü

Mersin'de hasat yapıldıktan sonra domatesin fiyatı 80 kuruşa kadar düştü.

Domates 80 kuruşa kadar düştü
A+ A-

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında hasadı yapılan domatesin kilogramının üreticiden alış fiyatı 80 kuruşa kadar geriledi.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, AA muhabirine, ilçede 14 bin 500 dönüm arazide domates üretildiğini belirterek, bu yıl hasadın yaklaşık 175 bin ton olmasını beklediklerini söyledi.

Domates üretiminin 4 bin dönümlük kısmının serada yapıldığını dile getiren Türer, "İki hafta önce kilogramı 3 liranın üzerine çıkan domatesin şu anda kalitesine göre kilogramı üreticiden 80 kuruş ile 1 lira arasında alınıyor. Dileğimiz fiyatların daha da aşağı düşmemesi. Çünkü üreticilerimiz fiyatların düşmesinden dolayı büyük endişe yaşıyorlar. Şu anda ihracat yok. Yaklaşık 5 bin aile domates üretimiyle uğraşıyor. Binlerce kişi de ekimden hasat edilmesine kadar geçen süreçte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Türer, Rusya'ya bir an önce domates ihracının başlamasını beklediklerini kaydetti.

AA

domates , fiyat