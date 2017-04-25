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  1. 25 Nisan 2017 09:55

Domates fiyatı el yakıyor ! İşte sebebi...

Son günlerde fiyatı 5-6 lirayı aşan domatesin ateşinin tarla mahsulleri çıkana kadar düşmeyeceği belirtiliyor.

Domates fiyatı el yakıyor ! İşte sebebi...
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Geçen yıl seralara çok ekilen domatesler para etmeyince bu sene üreticiler domates yerine başka mahsul ekti. Geçen yıla nazaran yüzde 30 daha az ekilen domatese bir de don darbesi eklendi. Antalya’daki seraları don vurunca domates fiyatları tavan yaptı. Seralarda domates hasadı sona ererken, fiyatların düşmesi için tarla mahsulü domateslerin çıkması bekleniyor.

Domates fiyatlarının haziran ayına kadar yüksek seyretmesi bekleniyor. Bursa’da sebze fidesi üreten Temizkan Fide'nin sahibi Rıdvan Temizkan, “Biz yıl 20 milyon adet fide ürettik. Domates ekimi bu sene yüzde 30 azaldı. Geçen yıl çok ekilen domates fiyatları dibe vurdu. Bu da üreticileri farklı ürünler ekmeye sevk etti. Antalya’da bin dönüm sera dondan zarar gördü. Seralarda sezon sonu olması eklenince fiyatlar tavan yaptı. Domates fiyatlarının düşmesi tarla mahsulünün çıkmasına bağlı. Domates tarlada haziran ayı gibi çıkmaya başlar. Bu zamana kadar fiyatlar bu seviyelerde seyreder” dedi.

İHA

manav , domates , tezgah , fiyat