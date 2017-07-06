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  4. 06 Temmuz 2017 19:47

D&R'ye rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Doğan Müzik, Kitap Mağazacılık ve Pazarlama (D&R) A.Ş. hakkında soruşturma başlattı.

D&R'ye rekabet soruşturması
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Rekabet Kurulu, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve  Pazarlama (D&R) AŞ hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul,  D&R AŞ'nin yaptığı sözleşmelerle piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve  rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hakim durumunu kötüye  kullandığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürüttüğü ön araştırmayı karara  bağladı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul,  bulguları ciddi ve yeterli bularak ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin  tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

AA

soruşturma , rekabet , d r