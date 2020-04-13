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  4. 13 Nisan 2020 22:29

Dünya devi 75 bin personel alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yeni tip koronavirüs salgınıyla online alışverişe artan talebi karşılamak için 75 bin personel daha alacağını duyurdu.

Dünya devi 75 bin personel alacak
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Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin, geçen ay, Kovid-19 salgını sürecinde çalışanların ücretlerini artırmak için dünya çapında 350 milyon doların üzerinde yatırım yapma ve 100 bin kişiyi istihdam etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda istihdam edilenlerin ABD genelinde çalışmaya başladığının aktarıldığı açıklamada, "Talebin arttığını görmeye devam ediyoruz ve bu benzeri görülmemiş süreçte müşterilerimize hizmet etmeye yardımcı olmak için 75 bin kişilik istihdam yaratarak işe alımlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

 500 MİLYON DOLARI AŞAN YATIRIM BEKLENTİSİ
Açıklamada, ücret artışına yönelik yatırım yapmaya da devam edildiği belirtilerek, bu yatırımın da 500 milyon doları aşmasının beklendiği kaydedildi.

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abd , amazon
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