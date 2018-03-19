Eczacıbaşı'nda hisse satışına onay çıktı

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı hisselerinin yüzde 47.61`ine tekabül eden payların Metro Yatırım Menkul tarafından satın alınmasına Rekabet kurulu tarafından izin çıktı.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Metro Yatırım, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı'nı satın almak için anlaşma sağlamıştı.

Metro Yatırım Menkul Değerler tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı hisselerinin yüzde 47.61'ine tekabül eden payların Metro Yatırım Menkul tarafından satın alınmasına Rekabet kurulu tarafından izin verildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı'nın %47,61'sine tekabül eden payların Metro Yatırım Menkul tarafından satın alınması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvurulduğu haberi daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 16/03/2018 tarihi itibariyle Rekabet Kurumu satın alma işlemine izin vermiş olup, onay süreci SPK nezdinde devam etmektedir.