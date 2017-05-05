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  4. 05 Mayıs 2017 17:37

Eczacıbaşı'ndan flaş satış kararı !

Eczacıbaşı'ndan flaş satış kararı !

Eczacıbaşı'ndan flaş satış kararı !
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Eczacıbaşı, yüzde 47 oranında pay sahibi olduğu iş ortaklığı Eczacıbaşı-Schwarzkopf'daki paylarını diğer ortak Henkel'e devrediyor. Henkel böylece hisselerin tamamına yakınına sahip olacak.

Eczacıbaşı'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sermayesinde yüzde 47 oranında pay sahibi olduğumuz tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. (Eczacıbaşı-Schwarzkopf)'deki paylarımızın tamamının, Eczacıbaşı-Schwarzkopf'un yüzde 50 payına sahip olan ortağı Henkel KGaA'ya devri konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Profesyonel saç kozmetiği alanında hizmet veren Schwarzkopf Professional ve Eczacıbaşı Holding ortaklığı yüzde 50-50 ortaklıkla 1999 yılında kurulmuştu.
Firma, sadece kuaför kullanımına yönelik veya kuaför salonundan satışa sunulan saç kozmetik ürünlerinin ithalat ve pazarlamasını gerçekleştiriyor.

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