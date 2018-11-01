Ekonomi bilenler Domino’s’a

Türkiye’nin önde gelen evlere servis markası Domino’s Pizza, tasarruf yapmak isteyen, ekonomisini bilen pizza severlere yepyeni seçenekler sunuyor. Sağlıklı ve besleyici lezzetlerinden herkes yiyebilsin diye birbirinden leziz pizzalarını uygun fiyatlarla sunan Domino’s Pizza, en sevilen orta boy, ince hamur Bol Malzemos, Cazip ve Karışık pizzalarını sadece 14,90 TL’ye sunuyor. Ekonomisini bilenler, fırsatlardan yararlanmak için Domino’s’a gidiyor.



Gel-Al’da geçerli olan kampanyadan faydalanmak ise çok basit. dominos.com.tr’den veya mobil uygulamadan size en yakın şubeyi bulabilir ve Gel-Al servisten pizzanızı almak üzere siparişinizi verebilirsiniz. Böylece siz yolunuza devam ettiğiniz sırada hazırlanan pizzanızı, restorana ulaştığınızda hiç beklemeden alabilirsiniz.

Domino’s Pizza hakkında

1960 yılında ABD’de kurulan Domino’s Pizza, bugün dünyada 85 ülkede toplam 14 binden fazla restoran işletiyor ve 2017 itibarıyla yıllık perakende satışları 12 milyar ABD Dolar’ını aşıyor. Domino’s Pizza, ülkemizdeki faaliyetlerini 22 yıldır sürdürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 68 ile yayılmış 521 şubesi, Gebze, İzmir, Ankara ve Gaziantep’teki fabrikalarıyla Türkiye pizza endüstrisine öncülük ediyor. İnovasyon alanındaki yatırımları sayesinde 2017 yılında tüm dünyada dijital kanallar üzerinden 6,1 milyar dolardan fazla satış yapan Domino’s Pizza’nın, Türkiye’deki evlere servis cirosunun yüzde 55’ini de yine dijital kanallardan alınan siparişler oluşturuyor. Domino’s Pizza’nın lezzet yolculuğu, dalında kızarmış olgun domateslerinin titizlikle hasat edilmesiyle başlıyor. Gizli baharat formülü ile harmanlayarak ürettiği nefis pizza sosunu, İtalyan mozzerella üretim teknikleriyle ürettiği mozzerella ile birleştiriyor. Pizzalarda sucuk, sosis pepperoni, jambon gibi zengin şarküteri ürünleri kullanılıyor.