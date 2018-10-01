Ekonomik saldırılara inat İstanbul'a 200 milyonluk yatırım

ESKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıya karşı tüm işadamlarına görev düştüğünü belirterek “Şimdi kaçma değil ülkemize yatırım zamanı. Grup olarak İstanbul’a 200 milyon liralık yatırım yapma kararı aldık” dedi.

Türk ekonomisine yönelik yurt dışı kaynaklı operasyona karşı yeni yatırım kararı alan şirketlere bir yenisi daha eklendi. İnşaat ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ESKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, İstanbul’da 200 milyon TL’lik yatırım kararı aldıklarını açıkladı. Döviz kurları üzerinden Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıya karşı herkese görev düştüğünü belirten Şar şunları söyledi:

“Devletimizin gerekli kurumları ekonomik tedbirler alıyor. Ancak toplumun her kesimine bu mücadelede görev düşüyor. Burada en büyük görev de işadamlarının. Bu dönemde korkup yatırımlardan kaçmak yerine daha da çok yatırım yapıp istihdam yaratmalıyız. ESKA Grup olarak İstanbul’da bir yıl içinde hayata geçirmeyi planladığımız film platosu, yapım sektörü ve marina yatırımlarımız için 200 milyon TL’lik kaynak ayırdık. Detaylarını kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağımız projemizle hem denizcilik ve turizm alanında önemli bir eksikliği tamamlayacağız hem de ciddi bir istihdam yaratacağız. Ayrıca uluslararası standartlarla tasarlanan film platosuyla, sektöre ciddi bir ivme kazandırmanın yanı sıra ülke tanımına önemli katkı sağlayacağız."