Ekonominin lokomotifi sanayi Kocaeli’nde büyüyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Marmara Bölgesi’nin başarılı sanayi kuruluşlarını artık gelenekselleşen 'Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri' ile bu yıl 12. kez ödüllendirmeye hazırlanıyor. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, organizasyonla işletmelerin hem rekabet güçlerini artırmaya hem de bir dünya şirketi olmalarının önünü açmaya odaklandıklarını belirtti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) önderliğinde bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan “Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri” için geri sayım başladı. Marmara Bölgesi’nin tamamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına yönelik düzenlenen organizasyonun duyurusu düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Toplantıya KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Price Watehouse Coopers Direktörü Göktigin Durgel, Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve proje yürütücüleri katıldı.

Kocaeli sanayinin lokomotif şehri olma vizyonunu büyütüyor

Türkiye sanayisinin merkezi Kocaeli’nin yatırımcılar için pek çok açıdan bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Günümüzde rekabette öne çıkmanız, katma değerli üretim gücünüzle, çevreye ve topluma kattığınız değerle ve inovasyon gücünüzle doğru orantılı. Kocaeli organize sanayi bölgeleri, lojistik avantajları, serbest bölgeleri, Bilişim Vadisi, Teknopark ve Ar-Ge merkezlerinin çokluğuyla yatırımcıların ve şirketlerin ihtiyaç duydukları ekosistemi sağlamaya devam ediyor ve Türkiye ekonomisine büyük bir güç katıyor. Tek başına imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten Kocaeli, 2018 yılında ödediği 73 milyar 451 milyon TL vergi ile İstanbul ve İzmir’den sonra üçüncü ildir. Başka bir deyişle Kocaeli 71 ilin ödediği vergiyi tek başına ödemektedir.İlimizin ülke ekonomisine sağladığı katkının en büyük göstergesi de budur.”dedi.

İlk 500’ün 79’u Kocaeli’nde!

Türkiye’nin en büyük 500 işletmesinin 79’unun Kocaeli’nde faaliyet gösterdiğini söyleyen Zeytinoğlu, ilde bulunan yaklaşık 2800 firmanın 307’sinin de doğrudan yabancı sermayeli olduğunu kaydetti. Türkiye araç üretiminin yüzde 36’sı; kimya sanayinin yüzde 27’si, metal sanayinin yüzde 19’u Kocaeli’nde gerçekleşiyor. 14 adet organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Kocaeli’nde 2 serbest bölge ve 5 Teknopark bulunuyor. 126 firmanın Ar-Ge Merkezi, 15 firmanın Tasarım Merkezi de Kocaeli’nde hizmet veriyor.

Ödüller tüm Marmara Bölgesi’ne açık

2008 yılından bu yana düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri ile hem başarılı sanayi şirketlerini ödüllendirmek hem onlara rehberlik edecek bir vizyon sunmak hem de ülkeye olan katkılarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Zeytinoğlu, “Organizasyonumuzu 2010 yılında Doğu Marmara firmalarına, 2015 yılında ise Marmara Bölgesi’ndeki tüm firmalara açtık. Organizasyonumuza her yıl katılım artıyor. 2016 yılında toplam başvuru sayısı 117 iken 2018 senesinde 136’ya yükseldi. Bu bizim için oldukça sevindirici. Bu yıl bölgemizin tamamında rekor sayıda başvuru bekliyoruz.” dedi.

Ekonomiye katma değer yaratan, yenilikçi firmalar ödüllendirilecek

Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu; yüksek verimlilikle çalışan, yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden, ülkemizin ekonomisine katma değer yaratan, sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşlarının belirlenerek, ödüllendirmesini amaçlıyor. Performans değerlendirmede öne çıkan kriterler ise; verimlilik, yenilikçilik ve markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı, istihdam ve çalışanların geliştirilmesi ile bilinçlendirilmesi. 4 Kasım 2019’a kadar sürecek olan başvurular, www.sektorelperformans.org web sitesi üzerinden yapılıyor.

Sanayi-üniversite-özel sektör iş birliği ile düzenlenecek

KSO önderliğinde düzenlenen 12’nci Sektörel Performans Değerlendirme Ödüllerinin çözüm ortakları arasında; Price Waterhouse Coopers Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Doğu Marmara ABİGEM A.Ş., Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri yer alıyor. Organizasyonun bölgesel ortakları ise Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı, Medya Ortağı ise; Bloomberg HT’dir.