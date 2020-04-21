Erken rezervasyonda kriz var! Ücret iadesi yapılmıyor...

Korona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren turizm acenteleri, şimdi de erken rezervasyon nedeniyle yatırılan paraların geri istenmesiyle zora düştü. Vatandaş da iptal ettirmek istediği tatilin parasını alamıyor.

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, “Acenteler otel ve uçak şirketlerine verdiği erken rezervasyon ücretlerini geri alamadığı için müşterisine ödeme yapamıyor ve büyük çıkmazda. Devletimizin acil önlem alması şart” dedi.

İptal edilen, talep edilen rakamlarla ilgili olarak işletme ve acentelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na rapor gönderildiği belirten Türkiye Tanıtım Ajansı Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, “Acente erken rezervasyon parasını aldıktan sonra otel ve uçak paralarının ön avanslarını yatırır. Tur gerçekleştiğinde de devamını verir. Şu anda oteller ve uçak şirketleri acentelerin parasını geri iade etmiyor ki acenteler de müşterisine ödeme yapsın” diyor.

BAKAN TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YÖNLENDİRMİŞTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Korona virüs salgını nedeniyle paket tur iptalinde tüketicilerin haklarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan turun düzenlendiği yerin önemli olduğuna vurgu yaparak vatandaşı anlaşmazlık durumlarında tüketici hakem heyetlerine yönlendirdi. Yasaya göre turun başlamasına 30 gün kala belirli harçlar ödenerek paket tur iptal edilip ücreti geri alınabiliyor.

Türkiye Tanıtım Ajansı (TTGA) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Şu anda Nisan-Mayıs ayları içerisinde iptal eden müşterilerle alakalı geri ödeme talep ediliyor” ifadelerini kullandı.





Kaynak Yeniçağ: Erken rezervasyon ücretleri geri alınamıyor