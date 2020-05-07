Fast food devinden çalışanlarına ''korona'' jesti

Amerikan hamburger restoranları zinciri McDonald's, virüs salgını sırasında çalışmaya devam eden işçilerine bu ay jest yapacak. Ünlü fast food devi, mayıs ayında, markaya ait olan restoranlarda elde edilecek gelirin yüzde 10'unu, çalışanlarına ikramiye olarak dağıtacak.

Business Insider'da yer alan habere göre, McDonald's'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Restoran ekiplerimiz bizim için vazgeçilmez. Şu dönemde ise yaptıkları çok daha eşsiz” denildi.

"FRANCHISE ORTAKLARIMIZDAN İLHAM ALDIK"

ABD genelindeki McDonald's'ların yüzde 5'i şirkete aitken, yüzde 95'i franchise olarak işletiliyor. Şirketten bir yetkili konuyla ilgili olarak, “İkramiye konusunda franchise ortaklarımızdan ilham aldık. Salgın krizi sırasında çalışanlarını çok iyi bir şekilde desteklemeleri bizim de harekete geçmemizi sağladı. Salgın boyunca çalışanlara ikramiye, takdir ücreti, hediye kartı ve zam verdiler” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLAR İÇİN DESTEK HATTI KURULDU

McDonald's'ın işçileri için salgın sırasında sağladığı başka avantajlar da var. Çalışanlar ve aileleri için 7 gün, 24 saat hizmet veren sağlık ve duygusal destek hattı kuruldu. Restoranlarda yeni güvenlik prosedürleri hayata geçirildi. Corona virüsten etkilenenlere ücretli izin hakkı tanındı.