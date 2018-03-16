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  4. 16 Mart 2018 14:42

File mağazaları, BİM'den ayrılıyor mu ?

Perakende devi BİM'in bünyesindeki 44 şubesi bulunan File mağazalarının, BİM'den ayrılacağı iddia edildi.

File mağazaları, BİM'den ayrılıyor mu ?
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BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başladı. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, bugün yurtiçinde 6 bin 765 mağaza ile hizmet veriyor. Geçen hafta basın toplantısıyla açıklanan rakamlara göre, 2017’yi 24.7 milyar TL ciro ile kapattı. Çalışan sayısı ise 42 bini geçti. BİM’in Fas ve Mısır’da 647 mağazası da bulunuyor.

Firma, hard-discount pazarında açık ara lider, market perakendeciliğinde de liderliğini sürdürüyor. 2018 yılında da yüzde 20 büyüme hedefi koymuş. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ve Haluk Dortluoğlu’nun geçen hafta yaptığı açıklamalara göre, firmanın bu yıl 750 milyon TL’lik yatırım ile 730 yeni mağaza açma hedefi var.

BİM birkaç yıldır File ismiyle farklı bir konsept üzerinde çalışıyor. BİM’den daha büyük alana ve ürün çeşitliliğine sahip olan File’lerden şimdiye kadar 44 tane açıldı. Bu alanda temkinli bir büyüme stratejisi izleyen BİM yönetimi bu yıl 30 yeni File daha açacak. Şimdiye kadar sadece İstanbul’da olan File ilk kez Bursa’da da açıldı.

Öğrendiğimize göre, yönetim File mağazaları için yeni bir büyüme planı yapıyormuş. Bunun için de halen BİM bünyesinde yer alan File için ayrı bir şirket kurulacakmış. Yani File BİM’den ayrılıyormuş. Yeni şirket ve ekiple File’de hedeflenen 30 şubenin çok üzerinde bir büyüme öngörülüyormuş.

bim , market , file
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