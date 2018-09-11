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  4. 11 Eylül 2018 18:46

Fitch Rating Türkiye'deki bankaların notunu düşürdü

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu olan Fitch Rating, Türkiye'deki bazı bankaların notunu düşürdü.

Fitch Rating Türkiye'deki bankaların notunu düşürdü
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Fitch, Anadolubank, Fibabanka, Şekerbank ve Odeabank'ın notlarını düşürdü.
 
Fitch, Ratings, Anadolubank ve Fibabanka'nın uzun vadeli kredi notlarını BB-'dan B+&la, Şekerbank'ın kredi notunu B+'dan B'ye ve Odeabank'ın notunu BB-'den B'ye indirdi.

Fitch bu bankaların Yaşayabilirlik Notlarını da düşürürken, notları olası bir indirim için izlemeden çıkardı, görünümlerini 'negatif' olarak belirledi.

Fitch, not indiriminin son dönemde piyasa oynaklığı döneminde bankaların performanslarına, varlık kalitelerine, likidite ve fonlama profillerine yönelik artan riski yansıttığını, ekonomide sert bir iniş yaşanması ve yatırımcı güveninde kötüleşme riskini de hesaba kattıklarını vurguladı.

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