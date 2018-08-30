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  4. 30 Ağustos 2018 14:28

Fitch'ten Türk bankaları için korkutan kur uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, "Lira'daki değer kaybı Türk bankalarına yönelik riskleri artırıyor" dendi.

Fitch'ten Türk bankaları için korkutan kur uyarısı
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Fitch'in raporunda, "Türk bankalarının sermaye pozisyonları, TL'deki değer kaybı, yükselen faiz oranları ve varlık kalitesindeki düşüşle zayıflayacak" ifadeleri yer aldı.

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BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Fitch, "Kredi yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sunulan yeni çerçeve, takipteki kredi kategorisine yük olarak gelecek" dedi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's de üç gün önce, Türkiye'deki 20 bankanın notunu indirmişti. Moody's buna gerekçe olarak Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimalini gösterdi.

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