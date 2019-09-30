  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 30 Eylül 2019 14:07

Forever 21 iflas başvurusunda bulundu

ABD'li dev moda perakendecisi Forever 21 geçtiğimiz pazar günü iflas başvurusunda bulundu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada ABD'de 178 mağazanın kapatılması için onay talep edildiği belirtildi.

Forever 21 iflas başvurusunda bulundu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Şirket ayrıca Kanadalı alt kuruluşunun da iflas başvurusu yaptığını ve ülkede bulunan 44 mağazasını kapatacağını bildirdi. Forever 21'in Meksika ve Latin Amerika'da operasyonlarını sürdüreceği aktarıldı. Şirket Asya ve Avrupa'daki birçok mağazasını da kapatmayı planlıyor.

1984 yılında kurulan şirketin 57 ülkede 815 mağazası bulunuyor.

Forever 21 ile beraber 2017 yılının ilk döneminden bu yana aralarında Sears Holding Corp ve Toys 'R' Us'ın da bulunduğu ABD'li 20 perakende şirketi iflas başvurusunda bulunmuş oldu.

Reuters

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Forever 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM