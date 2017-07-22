Fortune'un listesindeki tek Türk firması

Dünyanın en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Global 2016’da toplam 27.7 trilyon dolarlık bir satış geliri elde etti. 500 devin kârı 1.5 trilyon dolar oldu. 500 büyük 67 milyon kişiye istihdam sağladı. Sıralamada Türkiye’den bu yıl da sadece Koç Holding yer aldı. Koç Grubu 23 milyar 456 milyon dolarlık satış geliriyle 463’üncü sıraya yerleşti.

İLK 5’TE 3 ÇİNLİ VAR

Fortune 500’in ilk sırasında 485.8 milyar dolarlık satış geliriyle yine ABD’li perakende devi Wal-Mart bulunuyor.

Wal-Mart’ı Çin’in enerji şirketi State Grid 315.1 milyar dolarla ve yine Çinli Sinopec Group 267.5 milyar dolarla takip etti.

İlk 10 arasında yer alan diğer şirketler:

China National Petroleum (262.7 milyar dolar), Toyota Motor (254.6 milyar dolar), Volkswagen (240.2 milyar dolar), Royal Dutch Shell (240 milyar dolar), Berkshire Hathaway (223 milyar dolar), Apple (215 milyar dolar) ve Exxon Mobil (205 milyar dolar) oluşturdu.

116 Çinli şirketin Fortune 500’e girmesi dikkati çekti.