Galataport projesi durduruldu

İhalesi, projesi, davaları ve yapımı 12 yıldır yılan hikayesine dönen Galataport projesinde inşaat durduruldu. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu incelemesinde ‘Paket Postanesi’ ve ‘Karaköy Yolcu Salonu’nda yıkım şekli ve iletilen tadilat projesinin uygun olmadığına karar verip suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise projeye aykırımı uygulamalar sebebiyle inşaatı mühürledi.

Doğuş Grubu’nun Bilgili Holding ile ortak olduğu ve geçtiğimiz yıl yapımına başladığı Galataport projesinde ‘Karaköy Yolcu Salonu’ ile ‘Paket Postane’nin yıkılması üzerine Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu üyeleri, projeyi yerinde inceleyerek inşaatı durdurdu.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre; Kurul, inceleme sonucunda suç teşkil eden uygulamaları yazarken, ‘Paket Postanesi’ için şirketin verdiği tadilat projesini kabul etmediğini, ‘Karaköy Yolcu Salonu’nda elle sökülmesi gereken yerlerin ise iş makinası ile yıkıldığını tespit etti. Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Müdürlüğü’nün de projeye aykırı uygulamalar gerekçesiyle tadilat tutanağı ile inşaat çalışmalarını mühürlediği ortaya çıktı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

Galataport projesini yürüten Salıpazarı Liman İşletmeciliği A.Ş, Karaköy Yolcu Salonu ve tarihi Paket Postanesi binasını iş makineleri ile yıkmıştı. 1940’lı yıllarda yapılan Karaköy Yolcu Salonu 2002 yılında Koruma Kurulu tarafından ‘Korunması gerekli kültür varlığı’ olarak tescillemişti. 2015 yılında ise kurul, yapının koruma grubunu 1 olarak belirledi.

Paket Postanesi de 1907-1911 yılları arasında Gümrük Binası olarak inşa edilmişti. Koruma Kurulu tarafından Paket Postanesi’nin de tescili yapılmıştı. Tarihi binaların, Koruma Kurulu’nun geçen sene 9 Haziran tarihinde onayladığı restorasyon projesine aykırı şekilde yıkılması büyük tepki çekerken Kurul 8 Mart’ta sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

DIŞ DUVARLAR ZAYIFLADI

Kurul üyeleri Galataport projesini 6 Nisan günü yerinde inceledi. Şehir plancısı Ahmet Kaya’nın başkanlığında inşaat alanını gezen 6 kurul üyesi projeye aykırı uygulamaları tespit etti. Şirketin yıktığı tescilli Paket Postanesi ile ilgili kurula gönderilen tadilat restorasyon projesini reddeden kurul, mevcut durumun tespiti için güncel rölövenin getirilmesini talep etti. Kurul ayrıca yapıyı çevreleyen dış duvarların yıkım esnasında zarar gördüğünü düşünerek duvarların strüktür (yük taşıma gücü) raporlarının hazırlanmasını istedi.

BELEDİYENİN GEREKÇELERİ

Koruma Kurulu’nun dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün de geçen ay denetlediği Galataport inşaatı için ‘‘yapı tatil tutanağı’’ düzenlediği ortaya çıktı. 3194 sayılı İmar kanununun 32 ve 42 maddelerine göre inşaat mühürlenerek tatil edildi. Belediyenin tutanağına şu gerekçe yazıldı; ‘‘Söz konusu yerde yapılan mahallen tetkikte İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.06.2016 tarih 4459 sayılı kararı ile onaylanan restorasyon projesi ve müdahale paftasına aykırı olarak dış cepheler haricindeki iç aksamlarda korunması gereken bazı yapı elemanlarının yıkıldığı tespit edilmiştir.’’

1.2 MİLYAR EURO KREDİ ALINDI

Galataport adıyla bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Projesi, aslında 1995’te Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya çıktı. Karaköy’de Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait liman sahasının yenilenmesi için ortaya çıkan proje için özelleştirilme kararı ilk defa 2002’de alındı. İlk ihale Eylül 2005’te Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nce gerçekleştirdi. Bu ihaleyi Sami Ofer’in ortak olduğu Royal Caribbean Cruises’un yer aldığı konsorsiyum kazandı.

Ofer-Global ortaklığı Galataport ihalesini 3.5 milyar Euro teklifle kazanırken, proje için 401 milyon Euro’luk yatırım önerdi. Ancak İstanbul Şehir Plancıları Odası imar değişikliğinin iptali için dava açtı. Danıştay 6. Dairesi bu imar değişikliğini onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararının yürürlüğünü oybirliğiyle durdurarak iptal etti. Plan değişikliği ile İkinci ihale Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 16 Mayıs 2013 tarihinde yapıldı. İhaleyi Doğuş Grubu 702 milyon dolarlık teklif ile kazandı.

Fiyatın düşmesinin nedeni, sürenin 30 yıla inmesi ve imar planında yapılan kat oranlarındaki değişikliklerdi. Ocak 2014’de Doğuş Grubu, Bilgili Holding İLE Galataport’ta ortaklığa giderek Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş.’yi kurdu. İki grup geçtiğimiz yıl Galataport projesi için 1 milyar 20 milyon Euro değerinde finansman sağlamıştı.