Garanti Bankası Genel Müdürü istifa etti

Garanti Bankası'nda Ali Fuat Erbil emeklilik talebi ile istifa etti. Banka Recep Baştuğ'u genel müdür olarak atadı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada "Bankamız Yönetim Kurulu 19.08.2019 tarihli kararında Sayın Ali Fuat Erbil'in Genel Müdürlük görevinden emeklilik talebi ile ilettiği istifa dilekçesi kabul edilmiştir. Sayın Erbil'in istifası ile boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna Recep Baştuğ'un atanmasına karar verilmiştir. Gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben Sayın Baştuğ'un 1 Eylül 2019 tarihi itibari ile söz konusu görevleri devralması planlanmaktadır" denildi.

1 Eylül'de göreve başlayacak

Garanti Bankası'nın yeni genel müdürü Recep Baştuğ, 1989 yılında Garanti Bankası'nda göreve başlamış, 2013'ün başında Ticari Bankacılık'tan sorumlu genel müdür yardımcısı görevini üstlenmiş, 2018 yılına kadar bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Sonrasında Ciner Grubu'na geçmişti. Baştuğ, Ciner Grubu CFO'su ve Park Holding Yönetim Kurulu Üyesiydi. Baştuğ 1 Eylül itibariyle Garanti Bankası genel müdürlüğü görevini üstlenecek.