Garanti BBVA bir kez daha En İyi Bireysel Banka seçildi!

Bireysel bankacılık alanında yenilikçi hizmet ve ürünleriyle Türkiye’de sektörüne öncülük eden Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance Magazine tarafından, üst üste altıncı kez Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası seçilirken, aynı zamanda, Avrupa’da yayınlanan European CEO Magazine tarafından da üçüncü defa Avrupa’nın En İyi Bireysel Bankası ödülüne layık görüldü. 18 milyon bireysel bankacılık müşterisi bulunan ve dijital kanalları üzerinden 8,8 milyon bireysel müşteriye hizmet veren Garanti BBVA, geçtiğimiz yıl bireysel bankacılık faaliyetleri kapsamında 1,2 milyon yeni müşteriye hizmet vermeye başladı, 524 bin müşterisini de ev sahibi yaptı. 2017 yılında hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk yeşil mortgage uygulaması olan “Green Mortgage” ürünüyle çevre dostu binalara yönelik 379 milyon TL finansman sağladı.

Konuyla ilgili görüş bildiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Garanti BBVA olarak, üstün teknolojik altyapımız, dijital bankacılık alanındaki öncü ve lider konumumuz, neredeyse bir şubedeki tüm ürün ve hizmetleri sunan internet ve mobil bankacılık kanallarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Bireysel bankacılıkta 18 milyona ulaşan müşterilerimize özel ürün ve hizmetler geliştirip müşteri memnuniyeti ve sadakatine odaklanıyoruz. Müşterilerimizin bulunduğu her platformda onlara kusursuz bir deneyim yaşatmak ve her türlü bankacılık hizmetini sunabilmek vizyonuyla hareket ediyoruz. Müşterilerimize karşı şeffaf, anlaşılır ve sorumlu bir yaklaşımla ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunarak müşteri deneyimini sürekli iyileştiriyoruz. Dünya ve ülke olarak, zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde de yenilikçi teknolojimiz ve dijital altyapımızın gücü sayesinde adaptasyon sorunu yaşamadan dönemin şartlarına ayak uydurarak müşterilerimize güvenli ve kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Hem müşteri hem de çalışan sayısının fazla olduğu bir birim olan bireysel bankacılıkta yeniden Avrupa’nın ve Türkiye’nin en iyi bankası olmaktan gurur duyuyoruz. Yenilikçi ve fark yaratan hizmetlerimizle müşterilerimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz.” dedi.