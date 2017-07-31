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  4. 31 Temmuz 2017 17:54

Gelen turist sayısı arttı gelir azaldı !

Turist sayısı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.8 artarken gelir yüzde 3.0 azaldı.

Gelen turist sayısı arttı gelir azaldı !
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Turist sayısı yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.8 artmasına karşın, aynı dönemde turizm gelirleri yüzde 3.0 düşüşle 9.05 milyar dolardan, 8.78 milyar dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016 yılının ilk yarısında 12 milyon 602 bin kişi olan turist sayısı, bu yılın aynı döneminde 13 milyon 707 bin kişiye yükseldi.

TÜİK verilerini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Turizm sektöründe toparlanma devam ediyor ama bu yılın 2. çeyreğe ilişkin veriler, 2014 seviyesine ulaşmanın zaman alacağını gösteriyor. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, yılın 2. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 18.3 artarken, turizm geliri sadece yüzde 8.7 artmış" dedi.

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.7 artarak 5.41 milyar dolara çıktı.

Turizm gelirinin yüzde 81.3’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.7’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 442 milyon 643 bin dolarını kişisel harcamalar, 970 milyon 405 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde ziyaretçilerin kişi başına harcaması yabancıların 570 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların 845 dolar olmak üzere ortalama 611 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18.3 artarak 8 milyon 863 bin kişi oldu. Bunların yüzde 86.6’sına karşılık gelen 7 milyon 675 bin kişisini yabancılar, yüzde 13.4’üne karşılık gelen 1 milyon 188 bin kişisini de yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen  yılın  aynı  çeyreğine  göre  yüzde 8.2  azalarak 1  milyar  386  milyon 362 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 125 milyon 951 bin dolarını kişisel, 260 milyon 411 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.7 artarak  2 milyon 294 bin kişiye çıktı. Bunların kişi başı ortalama harcaması 604 dolar olarak gerçekleşti.

DHA

turist , rus , alman , gelir
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