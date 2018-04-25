Geliyorlar ! Turizmde rekor yolda...

2017'yi 32.4 milyon turist ve 26 milyar dolar turizm geliriyle tamamlayan, bu yıl ise 36 milyon yabancı turist ile 34 milyar dolar turizm geliri hedefleyen Türkiye, erken seçimin etkisiyle, yazın en gözde ülkesi haline geldi. Türkiye, Avrupa'da 2018 yazı için en çok tercih edilen tatil yeri oldu. Türkiye'ye olan talep Rusya'da da pasaport sayısını patlattı.

VERİLERE YANSIDI



Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre de ilk çeyrekte yabancı kartlarla yapılan havayolları ödemeleri 4 kat arttı. Konaklama ve rezervasyonlar canlandı.



İSPANYA GEÇİLDİ



İngiltere'nin en büyük seyahat acentelerinden Thomas Cook, Türkiye'ye yönelik paket tur rezervasyonlarının yüzde 84 arttığını açıkladı. İngiliz turistlerin Türkiye'ye yönelik tatil rezervasyonları İspanya ve Kanarya Adaları'nı aştı. Thomas Cook, kendisi üzerinden yapılan rezervasyonların yüzde 61'ini Türkiye'deki paket turların oluşturduğunu bildirdi. Thomas Cook İdari Direktörü Chris Mottershead, Türkiye "2018 yazı için açık ara en gözde tatil yeri" diye konuştu.



REZERVASYON ÖDEMELERE YANSIDI



Türkiye'ye ilginin bir diğer göstergesi de Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde yabancı kartlarla yapılan havayolları ödemeleri 2017'nin aynı dönemine göre dört kat arttı. Yabancı kartlarla ödeme, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 63 artarak 5.9 milyar lirayı aştı. Kartlı ödeme tutarında en fazla artış yüzde 318 ile hava yolları sektöründe gerçekleşti. Konaklama sektörü yüzde 42 ve seyahat acenteleri ise yüzde 36 arttı. Bu dönemde yabancıların geçen yıla göre çok daha fazla rezervasyon yaptırdığı ortaya çıtı.



RUSYA'DA İLGİ YOĞUN



Türkiye ile charter uçuşlarının yeniden başlaması ve Rus turistlerin Türkiye'de tatil yapmak istemesi, pasaport talebine yansıdı. Rusya'da ilk çeyrekte pasaport çıkartma talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 1 milyonu aştı. Izvestiya gazetesi, pasaport talebindeki artışı Türkiye'de tatil yapma isteğine bağladı. Rus turist sayısı ilk iki ayda 134 bini geçti.