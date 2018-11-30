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  4. 30 Kasım 2018 13:35

Gilan, konkordato talebini geri çekti

Mücevher firması Gilan, iki buçuk ay önce girdiği konkordato sürecinden kendi talebiyle geri çekildi. 5 Eylül'de başvuruda bulunan Gilan, tüm finansal borçlarını yapılandırarak 30 Kasım itibarıyla süreci sonlandırdı.

Gilan, konkordato talebini geri çekti
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Türkiye menşeili ünlü mücevher firması Gilan, konkordato talebini geri çekme kararı aldı. Firmadan yapılan açıklamada, "12 banka ile yürüttüğümüz toplam 100 milyon TL civarındaki borcun yapılandırmasını ilave teminatlar verilmesi sonucu karşılıklı mutabakata vararak bitirdik" denildi.

Gilan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Geylan, temmuz ve ağustos aylarındaki yurtdışı kaynaklı manipülatif kur hareketleriyle başlayan ve faizlerin yükselmesiyle devam eden finansal saldırıların kendilerini bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırmaya sevk ettiğini söyledi. 

Geylan, şu değerlendirmede bulundu: "Gilan sürekli yatırım yaparak büyüyen bir Türk markası. Dolayısıyla bu durumdan en hızlı ve en çok etkilenen şirketlerden biri olduk. Ancak o dönemde tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ya da yasal yükümlülükler anlamında devletimize hiçbir borcumuz yoktu. Sürekli yatırımın getirdiği maliyetler nedeniyle finansman ihtiyacımızın yarattığı bir zorunluluk sonucunda finans kuruluşlarına olan borçlarımızı yeniden yapılandırmak gereği oluştu. Şimdi ise devletimizin finansal piyasaları korumaya yönelik almış olduğu önlemler ve finans kurumlarıyla yaptığımız yoğun çalışma neticesinde iki buçuk ay gibi bir sürede bu konuyu tamamıyla çözmüş bulunuyoruz. 12 banka ile yürüttüğümüz toplam 100 milyon TL civarındaki borcun yapılandırmasını ilave teminatlar verilmesi sonucu karşılıklı mutabakata vararak bitirdik."
 
 
 

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