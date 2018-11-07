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  4. 07 Kasım 2018 12:10

Giyim devi 100 mağazasını kapatıyor

İngiltere'nin önde gelen perakende giyim mağaza zincirlerinden New Look`un, maliyetin azaltılması, karlılığının artırılması amacıyla ülke genelinde 100 mağazasının kapatılmasının planlandığı bildirildi.

Giyim devi 100 mağazasını kapatıyor
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Şirketin Üst Yöneticisi Alistair McGeorge, konuya ilişkin olarak, "Net  bir şekilde perakende şirketlerinin faaliyet ortamındaki zorluklar devam ediyor.  Bu durumun yakın zamanda değişmesini beklemiyoruz. Buna rağmen faaliyetlerimizi  daha etkin hale getirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Afrikalı perakende devi Christo Wiese'nin yatırım iştiraki  Brait, 2015'te New Look'un yüzde 90 hissesini 780 milyon sterlin karşılığında  satın almıştı.

İngiltere'de 593 mağazası bulunan şirketin geriye kalan yüzde 10  hissesi ise kurucusu Tom Singh'e ait.
 

new look , mağaza
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