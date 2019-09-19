Giyim devi H&M’de grev başlıyor

Sendika, çıkılacak grev kararını tebliğ etmek ve tüm mağazalara asılması için 20 Eylül 2019 Cuma günü 11.00’da İstanbul İstiklal Caddesindeki mağaza önünde, 21 Eylül 2019 Cumartesi günü ise 18.00’da Bağdat Caddesinde bulunan Suadiye Mağazası önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

H&M'in Türkiye'de 3000'e yakın çalışanı bulunuyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın aktardığına göre, İstanbul 1 ve 2 No’lu Şubelerinin yaptığı basın duyurusunda,

- İşçiler arasında farklı yemek ücreti uygulamaları,

- Farklı izin uygulamaları,

- Part time çalışanların yasal saatlerin altında çalıştırılarak ücretlerinden kesinti yapılması gibi çifte standartlar,

- Patronun enflasyonun çok altında ücret artışı önermesi,

- İkramiye artış miktarında anlaşılamaması,

konularında anlaşma sağlanamaması sorunları üzerine H&M mağazalarında greve çıkılacağı belirtildi.

PATRON İŞE ALIMLARI HIZLANDIRDI

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na bildirimde bulunan greve hazırlanan H&M işçileri ise, patronun grev öncesinde personel alımına odaklandığını ve top 10 mağazalarda işe alımları hızlandırdığını bildirdi.

Mevcut yasalara göre, greve çıkan işçinin yerine işçi çalıştırılamıyor. Patronlar, yasanın önceden grevin zamanının bildirimi maddesine dayanarak greve hazırlık yapma fırsatına sahip oluyor. H&M patronunun da grevden etkilenmemek için yeni işe aldığı işçilerin grev kırıcı olacağına güvendiği ifade ediliyor.