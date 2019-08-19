Güllüoğlu'na bakın kimler atandı !

Belediye şirketlerini AK Partililerle dolduran iktidar, 15 Temmuz’dan sonra el konulan FETÖ şirketlerine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla çok sayıda AK Partiliyi kayyum olarak yönetim kurulu üyesi atadı. FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle TMSF’ye devredilen Faruk Güllüoğlu’na ait Baklavacı Güllüoğlu Gıda Şirketi’nin yönetim kuruluna, AK Partililerin atandığı ortaya çıktı.

AK Parti Adalar Kurucu İlçe Başkanı Mahmut Çelik Baklavacı Güllüoğlu şirketine yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Çelik’in, 2015 Genel Seçimleri’nde AK Parti’den Samsun Milletvekili Aday Adayı olduğu öğrenildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; İstanbul birinci bölgeden 24’üncü ve 25’inci dönem milletvekili adayı olan Fahri Yasin Şener Güllüoğlu Baklavaları Genel Müdürü yapıldı. Şener, 1991-1995 yılları arasında Refah Partisi (RP) İstanbul İl Başkanlığı’nda Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü, 1995 yılı Genel seçimlerinde RP İstanbul Seçim Koordinatörü olarak görev yaptı. Ayrıca Şener Türk Hava Yolları’nda özel kalem müdürlüğü de yaptı.

YANDAŞLAR YÖNETİMDE

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ercan da yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Ercan, Güllüoğlu Baklava’da yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapıyor.

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkan Yardımcısı Haşim İskender’de Güllüoğlu Baklava’ya kayyum yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Aynı zamanda İskender, Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi.

ESKİ İLÇE BAŞKANI

Eski İGDAŞ genel müdür danışmanı ve AK Parti Kağıthane Kurucusu İlçe Başkanı Seyit Ahmet Çandır da Güllüoğlu Baklava’ya yönetim kurulu üyesi olarak atananlar arasında yer aldı. Çandır’ın İstanbul ikinci bölgeden AK Parti milletvekili aday adaylığı da bulunuyor.

İKİ ŞİRKETTE KAYYUM

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Habil Yazıcı’nın da yönetim kurulu üyesi olarak atandığı ortaya çıktı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olan Yazıcı, Aktif büyüklüğü 4 milyar 49 milyon TL olan Aydınlı Hazır Giyim Şirketi’ne de kayyum yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

BAŞKAN DA AK Parti’Lİ ÇIKTI

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın 2004 ile 2009 yılları arasında Beyoğlu’nda AK Parti’den Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği yaptığı öğrenildi. Gülal, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde de AK Parti’den Beyoğlu Belediye Başkanı aday adayı oldu.

ŞUBE AÇILIŞINI AK Parti’Lİ BAKANLAR YAPMIŞTI

Güllüoğlu Baklavaları’nın Brüksel Şubesi’nin açılışını 2013 yılında eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecisi Egemen Bağış ile dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde Bakan Bağış “Avrupa bu baklavaları görünce Türkiye’yi kesin AB’ye alır” diye konuştu. TMSF tarafından 2017 yılı cirosu 130 milyon TL olarak açıklanan Güllüoğlu Baklavaları’nın 80’e yakın şubesi bulunuyor.