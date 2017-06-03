Güneş gözlüğü ve güneş kremi almadıysanız acele edin

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘İthalat Rejim Kararı’na Ek Karar’ ile ithal güneş kremlerine yüzde 25 oranında ilave gümrük vergisi alınmaya başlandı. Güneş kreminin yanında ithal güneş gözlüklerine de 1 Haziran 2017’den itibaren ilave gümrük vergisi uygulanıyor. Güneş gözlükleri ithal edilirken yüzde 29,8 oranında ek vergi alınıyor.

Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Genel Başkanı Turgut Vardi, gözlük ve gözlük malzemeleri ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararın firmaları tedirgin ettiğini belirterek, "Özellikle Çin'den ithalat yapan firmalar veryansın ediyor. Bu konuda üyelerimizle acil toplantı yapacağız, sektörden çok tepki var." dedi.

Piyasadaki nihai ürünlerin yüzde 60-70'inin Çin menşeli olduğunun altını çizen Vardi, küresel birçok firmanın üretimlerini bu ülkede gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Vardi, bazı firma yetkililerinin Avrupalı firmalarla anlaşarak ithalatı AB ülkeleri üzerinden yapmayı düşündüklerini dile getiren Vardi, konuyla ilgili Ekonomi Bakanlığından randevu talep edeceklerini bildirdi.

Güneş kremi ve gözlüğü pahalı olacak

KPMG Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, “Tatile alışverişlerinde genellikle önemli rol oynayan güneş kremi ve güneş gözlüğü bu yaz tüketiciye daha pahalı olarak ulaşacak. Güneş kremi ve gözlüğü AB menşeli veya ülkemizle serbest ticaret anlaşması bulunan ülke menşeli olması halinde ilave gümrük vergisi alınmayacak. Bu ülkeler dışında ithalat yapan şirketler ise ek vergiyi anında ödeyecek. Bu nedenle vergiler direkt olarak tüketiciye ulaşacak. Tatil alışverişine çıkanlar, ilave gümrük vergilerini de dikkate almak zorunda” dedi.