SON DAKİKA
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A VERİLEN HAPİS CEZASI KARARI BOZULDU !
Yeraltı dünyasının ünlü mafyasına büyük operasyon
Yeraltı dünyasının ünlü mafyasına büyük operasyon
6 aylık hamile olduğuna kimse inanmıyor
6 aylık hamile olduğuna kimse inanmıyor
iPhone o iş adamını milyarder yaptı !
iPhone o iş adamını milyarder yaptı !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Meteoroloji'den müjdeli açıklama ! Yarından itibaren...
Meteoroloji'den müjdeli açıklama ! Yarından itibaren...
Türk Telekom'un satışıyla ilgili flaş iddia !
Türk Telekom'un satışıyla ilgili flaş iddia !
Yolcu otobüsünde yangın dehşeti ! Yaralılar var
Yolcu otobüsünde yangın dehşeti ! Yaralılar var
Kazdıkça ceset çıkıyor ! Kayıp gençlerin hepsi bulundu..
Kazdıkça ceset çıkıyor ! Kayıp gençlerin hepsi bulundu..
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 13 Temmuz 2017 18:39

Hakan Uzan'a bir şok daha

Hakan Uzan'ın 50 milyon sterline satın aldığı lüks telefon markası Vertu 4 ay sonra battı

Hakan Uzan'a bir şok daha
A+ A-

Hakan Uzan'ın Mart ayında satın aldığı lüks İngiliz telefon markası Vertu'nun tasfiye edileceği açıklandı. Pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefonlar satan Vertu son yıllarda finansal sıkıntılar yaşıyordu. Uzan Vertu'yu, Kıbrıs'taki şirketi Baferon Ltd. üzerinden 50 milyon sterline (yaklaşık 230 milyon lira) almıştı.

Şirketin kapanması nedeniyle yaklaşık 200 kişi işsiz kalacak. Bir teknoloji uzmanı, Vertu'nun benzer şirketlerle rekabet etmekte zorlandığını belirtti.

Vertu'nun Signature telefonları 11 bin sterlinden (yaklaşık 50 bin lira) başlarken 18 karat kırmızı altın telefonu ise 39 bin 100 sterline (yaklaşık 180 bin lira) satılıyor.

BBC'ye konuşan şirketin sözcüsü "Vertu tasfiye sürecine girdi ve artık bana da maaş ödemiyorlar" dedi. 

Paris'te sürgün hayatı yaşayan Hakan Uzan, Mart ayında şirketi Çinli sahibinden satın almıştı. Uzan, şirketi 1,9 milyon sterlinlik yatırımla iflastan kurtarmayı hedeflese de şirketin 128 milyon sterlin bütçe açığı bulunuyordu.

Hakan Uzan Vertu markası, teknolojisi ve lisanslarının sahibi olmaya devam edecek. IHS Technology analisti Ian Fogg, "Çok az sayıda telefon üretip çok yüksek fiyatlara satıyorlardı. Bu çok sıra dışı" yorumunda bulundu.

Fogg'a göre Vertu'nun son model telefonları ekranlarında sentetik safir kullanıyor. Bu Apple'ın iPhone'larda kullanmayı planladığı fakat üretimindeki sıkıntılar nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldığı bir teknolojiydi. "Bu işlemesi çok zor bir materyal" diyen Fogg'a göre, sentetik safirin avantajı ise kırılmasının son derece zor olması.

Fogg, telefonları değerli taş ve metallerle kaplayan diğer şirketlerin yarattığı rekabet Vertu'nun işlerini zorlaştırdı. Bu şirketler, müşterilerinin istediği telefonu alıp sonradan süsleme yaptırmasına olanak sağlıyor. 1998'de Nokia tarafından kurulan Vertu 2012'de satılmış, şirket o tarihten itibaren Nokia'nın Symbian işletim sistemini bırakarak Google'ın Android sistemini kullanmaya başlamıştı.
 

BBC Türkçe

hakan uzan , vertu