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  4. 03 Haziran 2020 12:04

Hava yolu devi Lufthansa 2.1 milyar avro zarar yazdı!

Alman hava yolu devi Lufthansa Grubu, koronavirüs salgını nedeniyle ilk çeyrekteki net kaybının 2,1 milyar avro olduğunu duyurdu.

Hava yolu devi Lufthansa 2.1 milyar avro zarar yazdı!
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Avrupa'nın ikinci dünyanın ise en büyük dokuzuncu hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs (Covid-19) salgınının turizm sektörüne olumsuz etkisi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 2.1 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.Geçen yılın aynı döneminde 342 milyon euro zarar açıklayan şirketin denetleme kurulu 1 Haziran'da Alman hükümetinin 9 milyar avroluk kurtarma paketini onaylamıştı. Analistler Almanya’nın en önemli hisse senedi endeksi olan ve en büyük 30 şirketi içeren Alman Birleşik Borsa Endeksi’nden (DAX) şirketin çıkarılacağını öngörüyor. Kararın ise Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

DHA

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lufthansa , salgın , koronavirüs , hava yolu şirketi
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