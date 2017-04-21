  1. 21 Nisan 2017 14:19

Havelsan Ortadoğu'ya açılıyor

Havelsan, ilk başta Katar'da açılacak ofisle Ortadoğu ülkelerine hizmet vermeye hazırlanıyor.

Havelsan Ortadoğu'ya açılıyor
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Havelsan Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Özçakır, Ortadoğu'daki ilk ofisi kurumun stratejik ortaklarından Katar'da açacaklarını belirterek, "15-20 mühendis ve teknisyenin çalışacağı ofis aracılığıyla başta Katar olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde, iş geliştirme ve proje yönetim hizmetlerini yürüteceğiz." dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Katar'daki Türkiye  Fuarı"nda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Havelsan Genel Müdür Yardımcısı Lütfü  Özçakır, 2012'de Katar ile Havelsan arasında imzalanan anlaşma gereği Agusta Westland'ın (AW139) Helikopter Uçuş  Eğitim Merkezi'nin geçen hafta Katar Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim  edildiğini anımsattı ve burada simülatörlü pilot eğitimi verileceğini  söyledi.

 Özçakır, içinde uçuş, kapı makineli tüfek ve kısmi uçuş eğitim  simülatörleriyle taktik kontrol merkezi olan ve yaklaşık 40 milyon dolara mal  olan merkezde yılda ortalama bin pilota eğitim verilmesinin planlandığını  bildirdi.

Yüzde 70'i Türk malı kullanılarak yapılan merkezin bütün idame ve  işletme hizmetlerinin 3 yıl Türk teknisyenlerce Doha'da verileceğini ifade eden  Özçakır, merkezin hem Amerikan Havacılık Otoritesi (FAA) hem de Avrupa Havacılık  Otoritesi (EASA) tarafından en üst düzeyde (Seviye D) sertifikalandırıldığını  kaydetti.

Özçakır, bazı yazılımları Havelsan'ın Türk iş ortakları tarafından 3  yılda yapılan simülatörle verilecek eğitimlerin gerçek helikopterli eğitime eş  değer sayıldığının altını çizdi.

 "ORTADOĞU'NUN İLK OFİSİNİ KATAR'A  AÇACAĞIZ"

Katar'ın, Havelsan'ın stratejik ortaklarından biri olduğunu dile  getiren Özçakır, yakın zamanda burada 15-20 mühendis ve teknisyenin çalışacağı  ofis açmayı hedeflediklerini söyledi.

Özçakır, Havelsan'ın Ortadaoğu'daki ilk merkezi olacak Katar'daki  ofisle Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri  gibi Ortadoğu ülkelerine iş geliştirme ve proje yönetim hizmetleri  yürüteceklerini vurguladı.

Türkiye ile Katar arasında çok iyi olan ilişkileri teknolojik anlamda  da ileriye götürmek istediklerini belirten Özçakır, Katar Hava ve Deniz  Kuvvetleri komutanlıkları için komuta kontrol, eğitim ve simülasyon, yönetim  bilgi sistemi projeleri kapsamındaki teklif çalışmalarının devam ettiğini  bildirdi.

"KATAR'A SİBER GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ KURMAK İSTİYORUZ"

Özçakır, Katar'ın askeri anlamda siber güvenlik ihtiyaçlarını  karşılamaya hazır olduklarını anlatarak, Ankara'daki Havelsan Siber Güvenlik  Eğitim Merkezi'nin benzerini bu ülkede kurmak için çalışma yürüttüklerini  söyledi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının Katar’daki çalışmalarında kendilerine  büyük destek sağladığını belirten Özçakır, bu sayede de devlet desteğiyle  rakiplerine karşı avantaj sağladıklarının altını çizdi.

Katar'daki işadamlarıyla yatırım imkanlarını araştırdıklarını kaydeden  Özçakır, sivil alanda Katar Airways'e de simülatör ve kabin içi eğlence  sistemleri üretmek istediklerini bildirdi.

AA

ortadoğu , havelsan , katar