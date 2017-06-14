Hollandılılara uçak yetişmiyor

Avrupa’da yürütülen algı operasyonlarına rağmen Hollandalı turist, “En iyi tatil destinasyonu Türkiye” dedi. Son bir ayda ülkeden gelen turist sayısı yüzde 30 arttı, mevcut uçaklar yetmedi. Corendon’un patronları uçak arayışına girdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya mart ayında Hollanda hükümeti tarafından yapılan saygısız tavra en iyi cevabı Hollandalılar verdi.

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Sabah'ın haberine göre ülkenin en büyük tur operatörlerinden biri olan Corendon Turizm'in yaptığı anket çalışmasına göre Hollandalı turist en iyi tatil destinasyonu olarak 10 üzerinden 8.5 puanla Türkiye'yi seçti. İkinci sıraya İspanya, üçüncülüğe Yunanistan'ı koyan Hollandalı turistin Türkiye'ye ilgisi özellikle son 1 ayda katlandı. Yunanistan ve İspanya tatil paketlerinin Türkiye ile aynı fiyata satılmasına rağmen tercihini Türkiye'den yana kullanan Hollandalı turist şimdi de ülkeye gelecek uçak bulamıyor. Corendon Turizm Grubu kurucu ortağı Atılay Uslu, Hollanda ve Belçika'da son 1 ayda Türkiye satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını söyledi. Uslu, "Türkiye'ye son 4 haftadır ciddi bir ilgi var. Sunduğumuz kapasite dolmak üzere. Bu gidişle 30 Haziran'dan sonra yok satacağız. Ancak yoğun ilgi uçak krizini de beraberinde getirdi. Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerginlik nedeniyle birçok uçak firması kendini krize adapte etti ve uçakları başka yerlere kiraya verdi. Şimdi turisti getirecek uçak bulamıyoruz" dedi.

SEZON KASIMA UZAYABİLİR

Corendon Airlines'ın 3 havayolu şirketi olduğunu ve 16 ülkeyle çalıştıklarını hatırlatan Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de, Yunanistan ve İspanya'ya yönlendirdikleri iki, Portekiz'den de bir uçağı Türkiye'ye kaydırdıklarını söyledi. Hâlâ 3 uçağa ihtiyaç olduğunu anlatan Karaer, farklı ülkelerden arayışlarının devam ettiğini bildirdi. Hollanda'dan günde bin 200, Belçika'dan da 400 kişiyi getirdiklerini anlatan Karaer, "Hollandalı turistin sezonu ağustos, eylül gibi biter. Ancak yoğun talep bize satışların kasım ortasına kadar uzayacağını gösteriyor. Hollanda'da toplam satışta 2016'ya oranla yüzde 25 eksideyiz. Eğer uçak bulabilirsek bu yıl artıya geçebiliriz" diye konuştu. Avrupa'da Türkiye'ye karşı hâlâ anti propaganda yürütüldüğünü belirten Karaer, Hollanda'daki Türkiye algısını anlayabilmek için anket yaptıklarını kaydetti. Anket sonuçlarının çok pozitif çıktığını aktaran Karaer, negatif algıyı kırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

TATİL İÇİN EN İYİSİ 'TÜRKİYE' DEDİLER

Corendon Turizm, Hollanda'daki Türkiye algısını öğrenmek için geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'de tatil yapmış 1.000 Hollandalı turist ile bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankete göre, Hollandalı turistlerin yüzde 47'sinin Türkiye'ye gelirken korktuğu, yüzde 96'sının 'tatil sırasında kendini emniyette hissettiği', yüzde 89'unun da bu yıl içinde tekrar tatile gelmek istediğini ifade ettiği ortaya çıktı. "Türkiye'deki tatilden, otellerden ve gezdiğiniz ortamdan memnun musunuz?" sorusuna ise turistler, 8.5 puanla Türkiye'yi ilk sıraya taşırken, İspanya'yı 7.8 puanla ikinci sıraya oturttu.

HOLLANDA BASININDAN 50 KİŞİ GETİRİLDİ

Corendon Turizm Türkiye'yi tanıtma çalışmaları kapsamında, Hollanda'dan basın mensubu, 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomenleri ve turizm camiasının önemli isimlerinin aralarında bulunduğu 50 kişiyi 12-13 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye getirdi. Organizasyon kapsamında gruba, Kapadokya turu ve balon gezisi yaptırıldı. Ardından Antalya'ya gelen ekip için sanatçıların mini konserleri, 'Miss Nederland' güzellik yarışmasının da içinde yapıldığı Hollanda Partisi düzenlendi.



