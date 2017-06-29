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  4. 29 Haziran 2017 10:37

Hükümetten flaş adım ! Et fiyatları düşüyor

Gıda Bakanlığı, et fiyatlarını düşürmek için ithalatın önünü açtı. Gümrük vergilerini de düşürdü.

Hükümetten flaş adım ! Et fiyatları düşüyor
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Enflasyonu şişiren ve vatandaşın cebini yakan gıda fiyatlarını baskılamak için ithalat silahını öne süren Gıda Bakanlığı; canlı hayvan, et ve bazı tahıl ürünlerine uygulanan gümrük vergisini düşürdü.

Resmi Gazete'de yayımlanan indirimlerle birlikte büyükbaş hayvan ithalatında vergi oranları yüzde 100'lü seviyelerden yüzde 26'ya, karkas ette ise yüzde 40'a düşürüldü. Buğday, mahlut, kızıl buğday, arpa, malta, mısır gibi tarım ürünlerinde de gümrük vergisi oranı yüzde 130'lardan 25-45 aralığına indirildi. Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Tarık Tezel, hayvan yeminin yüzde 45-60'ının ithal ürünlerden karşılandığını belirterek, "İndirim et ve süt fiyatlarına düşüş olarak yansır" dedi.

resmi gazete , et fiyatları