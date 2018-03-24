Hükümetten yeni teşvik müjdesi geldi !

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen ve 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren üyelerin ödüllendirildiği törende konuştu.

2017 yılını 8.1 milyar dolar ihracat ile kapatan tekstil sektörünün lider firmalarının ödüllendirildiği törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Zeybekci önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, tekstil ve konfeksiyonda yatırımların teşvik kapsamına alınacağını belirterek, “Tekstil ve konfeksiyon sektörü teşvik edilmeyen yatırımlardı. İlk defa açıklıyorum; en kısa sürede bununla ilgili kararnameyi duyacaksınız. Artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak. Teşvik etmeye başlayacağız. Tekstil ve konfeksiyon bizim için vazgeçilmezdir” dedi.

“Türkiye’de tekstilin sonu asla ve asla gelmeyecek”

Tekstil sektörünün asla sonlanmayacağını ve farklı boyutlara geçerek yoluna devam edeceğini ifade eden Nihat Zeybekci, “1980 yılında bu ülkenin toplam dış ticaret hacmi 4,5 milyar dolardı. 1990’ların Türkiye’nin toplam ihracatı 10 milyar dolar civarındaydı ve hep o tartışma vardı. 1991’in Ocak ayında yine Heim tekstil fuarında tekstilin önde gelenleri oturuyorlardı ve hala ‘tekstilin sonu geldi mi acaba’ diye konuşuyorlardı. Türkiye’de tekstilin sonu asla ve asla gelmeyecek. Türkiye tekstilde farklı boyutlara geçerek devam edecek” diye konuştu.

“5 sene sonra dünya ihracatının yüzde 40’ı e-ihracat haline dönüşecek”

Dünyanın sürekli bir değişim içerisinde olduğunu ve dünya ihracatının hızla e-ticarete kaydığını kaydeden Zeybekci, şöyle konuştu:

“Dünya değişti, anlayışlar değişti. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Bundan 5 sene önceki doğrular bugün yanlış hale geldi. Bugünün doğruları 5 sene sonra farklı hale gelecek. Ticaret alışkanlıkları değişiyor. İhracat değişiyor. Bugün aldığınız siparişleri şu anda olduğu gibi 5 sene sonra artık gemilerle, tırlarla göndermeyeceksiniz. E-ticaret diye dev bir dalga geliyor. 100 bin sipariş aldıysanız onu 100 bin müşteriye doğrudan siz göndereceksiniz. Her yıl elektronik ticaret bir önceki yıla göre kendi içinde yüzde 15-16 civarında artıyor. Yaklaşık olarak 5 sene sonra dünya ihracatının yüzde 40’ı e-ihracat haline dönüşecek.”

