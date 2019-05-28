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  4. 28 Mayıs 2019 10:46

İflas eden tekstil devi icradan satılacak

Türkiye'de giyim sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ancak iflas eden Tiffany&Tomato markası 11 Haziran'da icradan satışa çıkarılacak.

İflas eden tekstil devi icradan satılacak
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Şartnameye göre firmaya ait 3 milyon TL değerindeki 3 adet (Tiffany Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2017) marka 11 Haziran 2019 tarihi saat 11.15'de Bakırköy Adalet Sarayı 13. İcra Müdürlüğü'nde yarı fiyatına satışa çıkacak.

1997 YILINDA 35 MİLYON DOLAR BORÇLA İFLAS ETMİŞTİ

1990'lı yıllarda Sedat Onur tarafından kurulan ve Türkiye'de 400 mağazaya ulaşan marka, 1997 yılında 35 milyon dolar borçla iflas ederek, 1998'de ise Tiffany ve Tomato isimleri icradan ayrı ayrı satıldı. Tiffany ismini Modateks, Tomato adını da Juior Tekstil satın aldı. Tiffany ismi ise 2012'de Batik Örme'ye geçti. Batik Örme, Tiffany ismiyle mağazalar açarak markayı büyütme başarısı sergiledi. 11 Haziran'da ise Tiffany Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2017 isimli markalar icradan satılacak.

İHA

giyim , tiffany
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