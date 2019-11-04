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  4. 04 Kasım 2019 10:26

İflas eden Thomas Cook'a talip çıktı

Çin merkezli Fosun International, İngiltere merkezli seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasını açıklamasının ardından şirketin markasını 14.2 milyon dolara satın alacak.

İflas eden Thomas Cook'a talip çıktı
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Thomas Cook Eylül ayında yatırımcılardan 250 milyon dolar fon toplama girişiminin başarısız olması sonrası iflasını duyurmuştu.

Hong Kong borsasında listelenen ve daha önceden Thomas Cook’un yönetim kurulunda yer alan Fosun’dan Cuma günü yapılan açıklamada yeni anlaşmayla Thomas Cook’un yanında şirketin alt kuruluşları Casa Cook otel zinciri ve Cook Club’ın marka haklarına sahip olacağı belirtildi.

Fosun seyahat kolu Başkanı Qian Jiannong, söz konusu satın alımın Fosun’un mevcut turizm holdinglerini destekleyeceği ve “Çin dış turizmindeki büyüme hızını artıracağını” söyledi.

DHA

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