İhracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 9,9 artışla 17 milyar 784 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 12 milyar 839 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 4 milyar 237 milyon dolardan yüzde 16,7 artışla 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 73,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,2'ye düştü.

Ocak-nisan dönemi

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 50 milyar 674 milyon dolara, ithalatı da aynı dönemde yüzde 8,3 artışla 68 milyar 202 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 7,1 artış göstererek, 17 milyar 529 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,3 oldu.

AB'ye ihracat arttı

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın nisan ayında yüzde 47,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 45 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı ve 5 milyar 779 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, 1 milyar 140 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 21 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 857 milyon dolarla Irak ve 737 milyon dolarla İngiltere takip etti.

İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 647 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 629 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 495 milyon dolarla Rusya ve 980 milyon dolarla ABD izledi.