Bir şirkete daha kayyum atandı ! Sahibi tutuklandı
Bir şirkete daha kayyum atandı ! Sahibi tutuklandı
İstanbul'un 4 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi
İstanbul'un 4 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi
Ürküten görüntü ! Mezarlar su yüzüne çıktı
Ürküten görüntü ! Mezarlar su yüzüne çıktı
Metin Akpınar'a mahkemeden kötü haber
Metin Akpınar'a mahkemeden kötü haber
Erzincan'da korkutan deprem ! Çevre illerde de hissedildi
Erzincan'da korkutan deprem ! Çevre illerde de hissedildi
Bu fotoğraf internette paylaşım rekoru kırdı !
Bu fotoğraf internette paylaşım rekoru kırdı !
Yemek yerken bu hatayı sakın yapmayın !
Yemek yerken bu hatayı sakın yapmayın !
PKK/PYD'ye çok ağır darbe ! TSK son rakamları açıkladı
PKK/PYD'ye çok ağır darbe ! TSK son rakamları açıkladı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 03 Mart 2018 13:46

İki inşaat devi için flaş açıklama

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Dumankaya ve Fi Yapı'nın satışının masada olduğunu söyledi.

İki inşaat devi için flaş açıklama
A+ A-

TMSF Başkanı Gülal, gayrimenkul şirketlerinden Dumankaya ve Fi Yapı'nın satışının masada olduğunu belirterek, "Uluslararası firmayla görüşme halindeyiz. Onlar bitmemiş inşaatları tamamlayarak mağduriyetleri giderecek. Satışı da henüz taslak halinde" dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)  Başkanı Muhiddin Gülal,, TMSF bünyesinde aktif  büyüklüğü 1,5 milyar dolardan 100 bin TL'ye kadar 981 firma bulunduğunu ifade  etti. Toplamda 19,5 milyar TL öz kaynağa sahip firmaların 2017 rakamları  itibarıyla cirolarında yüzde 30-35 seviyesinde bir artış gözlendiğini dile  getiren Gülal, şunları kaydetti:

"Şirketlerin karlılıklarında yüzde 20'ye yakın bir artış söz konusu,  öz kaynakları da yüzde 6 seviyesinde büyüdü. Bu şirketlerin büyük bir kısmı her  manada büyüdü. Boydak Holding yüzde 30 büyüdü. Aydınlı Grup'u 550 mağaza  sayısında aldık, şu anda 580 mağazamız var. Faruk Güllüoğlu'nu 51 şube ile  devraldık şu an 71 şubemiz var. Devamında 2018'de de bunu 80'e çıkarmayı  arzuluyoruz. Hatta Gaziantep'de Naksan Holding'in firmalarından Naksan Plastik  biz geldiğimizde yüzde 30 kapasiteyle çalışıyordu, şu an yüzde 80 kapasiteyle  çalışıyor. Biz geldiğimizde fabrikasında 350 kişi vardı şu an bin 300 kişi  çalışıyor. Royal Halı firmasını da çalışır hale getirdik ve orada ekstradan 2 bin  500 kişiye istihdam sağlamış olduk."

Gülal, 981 firmanın 320 tanesinin faal olmadığını ve bunlarla ilgili  tasfiye çalışmalarının başladığını aktararak, "Bu firmaları tasfiye edeceğiz. Bu  manada bizi zorlayan Naksan Holding var. Naksan Holding borca batık vaziyette,  çok ciddi bir mali yükümlülüğü var. Ayrıca, bizi inşaat firmalarımız da zorluyor.  Orada da parasını verip dairesini bekleyen mağdurlar var. İnşallah önümüzdeki  süreçte onlarla alakalı da çalışmalarımız var o mağduriyetleri de gidermek  istiyoruz." diye konuştu.

FETÖ ŞİRKETLERİNDE ÇOK SATIŞ YAPMADIK

Gülal, şirketlerin satılmasıyla ilgili temel kriterlerinin firmanın  ekonomik devamlılığının tehlike arz edip etmemesi olduğunu kaydederek, sözlerini  şöyle sürdürdü:

"Eğer firmanın ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusu ise  firmanın satışı gündeme gelebiliyor ama böyle çok firmamız yok. Firmalarımız  genel itibarıyla kuvvetli ve genelde varlık satışı yapmak suretiyle  firmalarımızın işletme sermayelerini kuvvetlendiriyoruz. Böylece döngüyü  sağladığımız çok firma var. Planladığımız bir şirket satışı söz konusu değil.  Temel politikamız ekonomik devamlılığı tehlike arz eden firmaların satışı gündeme  gelebiliyor. Ama temel politikamız mahkemeler sonuçlanıncaya kadar bu firmaları himaye etmeyi sürdürmek.

FETÖ şirketlerinde çok satış yapmadık. Bir şirket satışı yaptık.  Balıkesir'de bir firmayı 225 milyon TL'ye sattık. Diğerlerinde ise varlık satışı  oldu. Varlık satışları firmanın nakit ihtiyacının giderilmesi için teminen  yapılan satışlar. O yüzden ne hissedarlara ne de başka bir yere ya da hazineye  aktarılan tutar söz konusu değil. Her tür satışımızdan önce mutlaka SPK onaylı  bir değerleme şirketine varlığın değerini tespit ettiriyoruz ve TMSF’nin  satışları genellikle ihale yöntemiyle oluyor. Bunları da mutlaka ihale yöntemiyle  satarız diye düşünüyorum."

Gülal, Bank Asya'daki mevduat sahiplerine sigorta kapsamında ödenen  974 milyon TL'nin bir kısmın Bank Asya tarafından TMSF'ye ödendiğini ve Bank  Asya'dan kalan 610 milyon TL'lik tutarın da önümüzdeki günlerde ödeneceğini  belirterek, Bank Asya'daki taşınmazların ise iflas hükümleri çerçevesinde  aktif-pasif dengesi gözetilerek masa idaresi tarafından tasfiye edileceğini  söyledi.  –

GENELLİKLE ENERJİ ŞİRKETLERİNİ SORANLAR VAR

TMSF Başkanı Gülal, gayrimenkul şirketlerinden Dumankaya ve Fi  Yapı'nın satışının da masada olduğunu belirterek, "Uluslararası firmayla görüşme  halindeyiz. Onlar bitmemiş inşaatları tamamlayarak mağduriyetleri giderecek.  Satışı da henüz taslak halinde." şeklinde konuştu.

Gülal, "Henüz FETÖ şirketleri satış halinde olmadığı için gelip  isteyen olmadı ama genellikle enerji şirketlerini soranlar var. Bu süreçte  şirketleri hemen satalım kaygımız yok. Dolayısıyla orada muhafazakar  davranıyoruz. Koza İpek'in satış dedikodusu var ama bunlar sadece dedikodu."  bilgisini verdi.

İhtiyacı olan şirketlere kendi bünyelerinde kaynak aktardıklarına  dikkati çeken Gülal, "Naksan Plastik Fabrikası'nı teminen 150 milyon lira kaynak  aktardık. Orada biz 2 bin 300 kişilik istihdam sağladık. Avrupa'nın en iyi  plastik fabrikalarından birisi. Önemli bir milli servet. Dolayısıyla katma değer  üretmesine teminen oraya kaynak aktarıp çalıştırdık." ifadelerini kullandı.

Adabank'ın satışına ilişkin son durumu paylaşan Gülal, "Adabank'ın 11  kez satılması denendi. Şu anda İslam Kalkınma Bankası'nın iştiraki üzerinden  görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz daha imza atmadık ama onlar ciddi bir alıcı.  Muhammen bedel de karşı tarafla konuşuldu." diye konuştu.

TMSF'nin bugüne kadar 26 bankanın hakim ortaklarından 23 milyar  dolarlık tahsilat yaptığını belirten Gülal, "Tahsilat çalışmalarında son  aşamadayız. Yeni TMSF başkanı sıfatıyla hareket imkanım çok fazla yok. Geçmiş 15  sene içerisinde yapılabilecek her şey yapılmış vaziyette. Biz biraz daha  zorlayarak 5 yıllık süreç içerisinde 1 ya da 1,5 milyar dolar tahsilat  yapabiliriz diye düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

DEVRALDIĞIMIZ ŞİRKETLERE EMANET GÖZÜYLE BAKMIYORUZ 

Gülal, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kamuoyunda TMSF, şirket yöneten, bankalara operasyon çeken bir kurum  algısı var. TMSF, Avrupa'nın en kuvvetli mevduat sigortacılık kurumlarından bir  tanesi. Bizim yaklaşık 33 milyar TL'lik rezervimiz var. Bu rezerv sadece garanti  kapsamındaki 100 bin TL'lik kısmın ödenmesini teminen bankalardan belli  periyotlarla topladığımız sigorta primlerinin neticesinde oluşan tutar. Bu  Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok. Bu rezervle ilgili zaman zaman da  eleştiriliyoruz. Ülkemiz 2001'de kötü bir dönemden geçti. Dolayısıyla  toplayabildiğimiz kadar toplayacağız, bununla alakalı bir hedefimiz yok.  Rezervimizin sigortalı mevduatımızı karşılama oranı yüzde 7,6 seviyesinde.  Avrupa'da buna en yakın oran yüzde 3 seviyesinde. Bank Asya'nın garanti  kapsamındaki tutarları bu rezervden ödendi. 15 yıllık süreçte gerek ekonomik  gerek siyasi istikrarla çok banka krizi yaşamadık."  TMSF'nin 2018'deki  gündemine ilişkin de bilgiler veren Gülal, "Birçok grupla ibralaşma  noktasındayız. Yeni TMSF başkanı olarak bu dosyaları kapatarak ilerlemek  istiyorum. Devraldığımız şirketlere emanet ya da FETÖ şirketi gözüyle bakmıyoruz.  Her biri milli servet. O yüzden bunları mümkün olduğu kadar büyütmeye gayret  ediyoruz. 2018'de bu firmaların sorunlarının çözümüyle uğraşacağız." diyerek  sözlerini tamamladı.

AA

fi yapı , inşaat , dumankara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM