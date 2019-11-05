İnci, Dexter ile geri dönüyor !

İnci Deri, 1917 yılında Hacı Murat Kızıltaş tarafından kurulan lostra salonu ile markalaşma yolculuğuna başladı. 30 yıl sonra, 1947'de Ahmet Nuri Kızıltaş, Fatih'te ilk İnci ayakkabı mağazasını açtı. 1989’da üçüncü kuşağın devreye girmesiyle mağazalaşma süreci başladı.1990’lı yıllarla birlikte ise hızlı bir mağazalaşma sürecine giren marka, 100'ü aşkın mağazaya ulaştı. Kısa bir süre önce ise, tedarikçileriyle sıkıntı yaşadığı iddiasıyla, genel merkez binası, onlarca mağazası ve internet sitesi kapattığı söylenen şirket artık, 'İnci Dexter' markasıyla faaliyet gösterecek.