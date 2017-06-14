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  4. 14 Haziran 2017 18:15

''İndirim bugün yarın onaylanacak''

İnşaat demirinde yaşanan arz sorunu nedeniyle Bakan Zeybekçi açıklama yaptı.

''İndirim bugün yarın onaylanacak''
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İnşaat demirinde yaşanan arz sorunu nedeniyle gümrük vergisinde yarıdan fazla indirime gidiliyor. Bakan Zeybekci, Bakanlar Kurulu Kararı`nın bugün yarın onaylanacağını bildirdi. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile iki ülke arasında tamamlanan Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşmasının (YKTK) imza törenine katıldı.

Anlaşmanın imzalanması sonrası açıklama yapan Zeybekci, "Şu anda Afrika'da 10 milyar dolara yaklaşan Türk yatırımı var" dedi.

Merkez Bankası'nın yarın vereceği faiz kararı ile ilgili konuşan Zeybekci, TCMB'nin bugüne kadarki faiz kararlarını son derece isabetli bulduğunu ifade etti.

Zeybekci, "Türkiye OECD, G20 ile kıyasladığımızda gerçekten takdire şayan yüzde 5 büyümeyi yakaladı. Bu yılın ikinci çeyrek büyümesi de yine başarılı gelecek. İhracatın büyümeye katkısı çok olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Zeybekci, inşaat demirinde gümrük vergisini yüzde 10'a indirecek Bakanlar Kurulu kararının kısa sürede yürürlüğe gireceğini açıkladı. Zeybekci, kararın bugün yarın onaylacağı ifadesini kullandı.

Tedarik sıkıntısı ile gündeme gelen inşaat demirinde, mevcut durumda yüzde 30 olarak uygulanan gümrük vergisinde yarıdan fazla indirime gidilecek. Çelik üreticileri, referandum sonrası inşaat sektöründe birden artan talep nedeniyle kısa dönemli bir tedarik sıkıntısı yaşandığını ancak şu anda bir arz sorunu bulunmadığını savundu. Buna karşın Bakanlık geri adım atmadı. Vergideki indirimin, piyasada yaşanan arz sorunu ortadan kalkana kadar süreceği biliniyor.

zeybekçi , inşaat demiri , indirim